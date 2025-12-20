Långsiktigt uppdrag som projektadministratör till samhällsviktigt projekt!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta dig an en roll med stort ansvar, struktur och variation i vardagen? Nu söker vi en projektadministratör till en koordinerande roll där du kommer få stort ansvar och ta egna initiativ!
OM TJÄNSTEN
Rollen som projektadminstratör inom Svenska Kraftnät innebär stora möjligheter för dig som vill vara delaktig i utvecklingen av din roll. Som projektadministratör har du ett viktigt ansvar i att stödja och avlasta projektledare med framförallt administrativa arbetsuppgifter,
Rollen kräver stort eget ansvar så din förmåga att självständigt planera och utföra ditt arbete inom dina ansvarsområden är viktig.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
• Skapa ordning och reda genom strukturerad och noggrann administration med hög servicegrad
• Samordning, planering, uppföljning och kommunikation av aktiviteter inom projekt
• Administrera interna och externa möten samt skriva protokoll
• Skapa och upprätthålla effektiva rutiner avseende rapportering och uppföljning samt bistår och genomför rapportering för projekt
• Administration i stödsystem såsom Alfresco, Projektverktyget (Antura), diarieföring (W3D3) och fakturor (UBW Unit 4) för projektet.
• Diarieföra projektets dokumentation i myndighetens diarium
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha självständigt arbetat som projekt eller programadministratör i en stödjande roll till projektledare i projektverksamhet.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat i stora anläggnings-och infrastrukturprojekt med flera interna och externa intressenter.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta enligt rutiner och följa processer (projektprocesser).
• Mycket god vana att kommunicera obehindrat med externa parter i tal och skrift, i svenska och engelska. Vana att arbeta med tekniska specifikationer och formella rapporter.
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i MS-Office, Word, Excel, Powerpoint
Det är meriterande om du har
• Minst 1 år arbetslivserfarenhet av att ha arbetat i ärende- och dokumentationshanteringssystem inom offentlig verksamhet
• 3 års arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet
• Minst 3-års arbetslivserfarenhet från energibranschen eller från anläggnings-och infrastrukturprojekt
• Universitets/högskoleutbildning, minst 3 år.
• Erfarenhet av att ha arbetat i projektverktyget Antura eller liknande projektverktyg.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God samarbetsförmåga och initiativförmåga
• Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
• Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
• Ödmjuk och har lätt för att skapa förtroende
• Arbetar självständigt och målinriktat
• Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
• Förmåga att jobba i grupp
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658122