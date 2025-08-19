Långsiktigt extrajobb på lager i Landvetter
Pokayoke AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Göteborg
, Partille
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
Om tjänsten
Söker du nya möjligheter på en varierande arbetsplats där du kan växa och utvecklas?
Vi söker nu flera lagerarbetare som kan arbeta extra ett par vardagar i veckan på dagtid. Hos Pokayoke får du vara en del av en modern logistikverksamhet där ditt arbete gör skillnad för våra kunders framgång.
Vi erbjuder en behovsanställning med arbete 2-3 vardagar i veckan.
Vi ser gärna att du ofta är tillgänglig på måndagar.Arbetsuppgifter
• Plock och pack av varor
• Inleverans och sortering
• Diverse uppgifter på lagret
Vad vi söker
Du kommer att arbeta ute hos en av våra kunder i Landvetter.
Vi värdesätter personliga egenskaper högt. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av lagerarbete; vi tror på potential och rätt inställning. Vi ser att du kan arbeta självgående och i ett team med högt tempo. För oss är det viktiga att du är driven, noggrann och uthållig.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Körkort samt truckkort
• Butiksarbete
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
