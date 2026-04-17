Långsiktig tjänst 60-90% - dag/natt (vaken natt)
2026-04-17
Jag är en kvinna på 26 år som nu söker personliga assistenter som vill vara med och bygga upp en stabil, trygg och långsiktig assistans.
Arbetet innebär 12-timmarspass:Dag kl. 09:00-21:00 och natt kl. 21:00-09:00 (vaken natt). Under vissa perioder kan det även förekomma vak dygnet runt.
Tjänstgöringsgrad: 60-90 % (ca 2-3 pass per vecka)Jag söker även timvikarier för inhopp vid behov.
Jag lever med sjukdomen ME (postinfektiöst tillstånd), vilket innebär att min funktionsnivå varierar. Vissa dagar har jag mer fysisk ork, andra dagar mer mental. Det ställer krav på att du är lyhörd, flexibel och kan anpassa dig efter dagsform.
Din roll är att ge stöd i vardagen samt bidra till struktur och stabilitet, så att jag kan leva ett så självständigt liv som möjligt.
Kvinna, ca 30-55 år
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande är meriterandeDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och pålitlig
Lojal och närvarande i arbetet
Lyhörd och respektfull
God samarbetsförmåga
Detta är en tjänst för dig som söker ett långsiktigt arbete - inte ett tillfälligt extrajobb.
Du kommer att ingå i ett befintligt team med flera assistenter där samarbete och arbetsmiljö är viktiga delar. Du får introduktion och vägledning i hur jag vill att assistansen ska utföras.
Arbetsplatsen ligger cirka 20 minuter söder om Stockholm. Djur finns i hemmet, så du behöver vara bekväm med det.
Om arbetsgivaren (STIL Assistans):STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in en kort presentation om dig själv vid intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120457".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
135 49 TYRESÖ
Stil assistans Kontakt
Lucas Olsson lucas.olsson@talentech.com Jobbnummer
9862449