Långsiktig tjänst 60-90% - dag/natt (vaken natt)

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö
2026-04-17


Jag är en kvinna på 26 år som nu söker personliga assistenter som vill vara med och bygga upp en stabil, trygg och långsiktig assistans.
Arbetet innebär 12-timmarspass:Dag kl. 09:00-21:00 och natt kl. 21:00-09:00 (vaken natt). Under vissa perioder kan det även förekomma vak dygnet runt.
Tjänstgöringsgrad: 60-90 % (ca 2-3 pass per vecka)Jag söker även timvikarier för inhopp vid behov.
Jag lever med sjukdomen ME (postinfektiöst tillstånd), vilket innebär att min funktionsnivå varierar. Vissa dagar har jag mer fysisk ork, andra dagar mer mental. Det ställer krav på att du är lyhörd, flexibel och kan anpassa dig efter dagsform.
Din roll är att ge stöd i vardagen samt bidra till struktur och stabilitet, så att jag kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kvalifikationer
Kvinna, ca 30-55 år

Flytande svenska i tal och skrift

Erfarenhet av personlig assistans eller liknande är meriterande

Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och pålitlig

Lojal och närvarande i arbetet

Lyhörd och respektfull

God samarbetsförmåga

Detta är en tjänst för dig som söker ett långsiktigt arbete - inte ett tillfälligt extrajobb.
Du kommer att ingå i ett befintligt team med flera assistenter där samarbete och arbetsmiljö är viktiga delar. Du får introduktion och vägledning i hur jag vill att assistansen ska utföras.
Arbetsplatsen ligger cirka 20 minuter söder om Stockholm. Djur finns i hemmet, så du behöver vara bekväm med det.
Om arbetsgivaren (STIL Assistans):STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in en kort presentation om dig själv vid intresse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

https://www.stil.se/
Tyresö (visa karta)
135 49  TYRESÖ

Lucas Olsson
lucas.olsson@talentech.com

