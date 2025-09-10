Längre Vikariat som Undersköterska på Centraloperation, Falu Lasarett
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Op/An/IVA är en stor klinik på Falu lasarett, Länssjukhuset i Dalarna. Vårt uppdrag är att tillgodose medborgarnas vårdbehov av traditionell operationssjukvård och specialiserad vård såsom robotkirurgi, kärl- och interventionskirurgi och obstetrik/kejsarsnitt. Klinikens två operations-avdelningar består av Centraloperation med 12 operations-salar och Dagkirurgin med 5 op-salar med uppvakningsavdelning. Även Postop-avdelningen är en del av Centraloperation. Kliniken och avdelningen genomsyras av stark teamkänsla och ett gott förändringsklimat där utveckling är ett prioriterat område.
Längre Vikariat som Undersköterska på Centraloperation, Falu LasarettPubliceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Välkommen att arbeta som operationsundersköterska på Centraloperation, Falun!
Centraloperation är Falu lasaretts stora operationsavdelning för slutenvård inom kirurgi, gynekologi och ortopedi. Vi har en hybridsal för avancerade kärlkirurgiska ingrepp och en operationsrobot för robotassisterade operationer. Vi har verksamhet dygnet runt, både planerade och akuta operationer för patienter i alla åldrar. Jourtid ingår operationsundersköterskan i larmkedjan för luftvägslarm på lasarettet. Hos oss blir du en del av vårt teamarbete tillsammans med läkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskor. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att ta hand om patient, material och teknisk apparatur före, under och efter operationen. Vi söker dig som är intresserad av ett omväxlande arbete med lagarbete, teknikintensiv miljö, snabba tempoväxlingar och en blandning av planerad och akut operationssjukvård. Du kommer att få en individuell inskolning utifrån erfarenhet.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Du är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på operationsavdelning
Specialistundersköterskeutbildning inom op/an/iva.
Erfarenhet av slutenvård.
Från tidigare Vård- och omsorgsprogrammet fördjupningarna akutsjukvård och medicin 2.
Diplom från Vård- och omsorgscollege.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vikariatet sträcker sig till och med 2027-01-31. Tillträde enligt överenskommelse. Fortlöpande intervjuer under annonstiden.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Marcus Areteg 023-492684 Jobbnummer
9502754