Landskrona stad söker Ekonomichef till Omsorgsförvaltningen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Rollen som Ekonomichef
Är du en engagerande och erfaren ledare med stort ekonomiskt fokus? Vi söker nu en Ekonomichef till Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad. Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett spännande utvecklingsskede efter en genomförd bolagisering av utförarverksamheten, där omsorgsnämnden har rollen som beställarnämnd med ansvar för planering och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär tydligare ansvarsfördelning och krav på strukturerad styrning och uppföljning. Samtidigt stärks förvaltningens uppdrag som beställarorganisation, med fokus på kvalitet och långsiktig hållbarhet. Här får du möjlighet att bidra till att utveckla arbetssätt och sätta riktningen framåt.
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för ekonomistyrningen inom omsorgsförvaltningen och en central roll i att bygga upp och utveckla den nystartade ekonomienheten. Du arbetar nära förvaltningsledningen och är en viktig länk i samspelet mellan politisk styrning, förvaltning och det kommunala bolaget. I tjänsten ingår att även ersätta förvaltningschef vid dennes korttidsfrånvaro.
Du leder och utvecklar ekonomienheten och säkerställer att arbetssätt och processer och skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi. I rollen som ekonomichef kommer du att:
Ansvara för och driva utvecklingen av personal, budget och verksamhet
Ansvara för budget, prognos, uppföljning och ekonomisk analys
Säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad ekonomistyrning
Driva utveckling av processer, modeller och arbetssätt inom ekonomiområdet
Följa upp avtal och fungera som beställar- och uppföljningsfunktion gentemot bolaget
Samverka med förvaltning, bolag och stadens centrala funktioner
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka och skapa förutsättningar för verksamheten - i en kommun med framåtanda.Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi och flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en ledande roll. Du har god och dokumenterad erfarenhet av budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning samt har tidigare lett och utvecklat team.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet, liksom om du har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet av process- och kvalitetsutveckling ses också som en fördel.
I rollen har du många olika samarbetsytor vilket kräver god kommunikationsförmåga samt förmåga skapa goda relationer. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och du driver dina processer vidare tills du uppnår resultat. Du har en analytisk förmåga och kan se samband i ekonomiska data utan att tappa helhetsperspektivet. Vidare är du initiativtagande och drivs av att utveckla och effektivisera processer med hög kvalitet.Vi ser fram emot din ansökanI denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
. Urval och intervjuer sker löpnade. Välkommen med din ansökan senast den 17 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://www.landskrona.se/
261 30 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad Kontakt
Head of Business area - Public Sector
Pia Strandh pia.strandh@capus.se +46733409213
9883980