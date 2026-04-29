Landskrona stad söker Ekonom till Omsorgsförvaltningen
2026-04-29
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Rollen som Ekonom
Vill du arbeta verksamhetsnära i en roll där du får kombinera analys, struktur och operativt arbete? Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett spännande utvecklingsskede efter en genomförd bolagisering av utförarverksamheten, där omsorgsnämnden har rollen som beställarnämnd med ansvar för planering och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär tydligare ansvarsfördelning och krav på strukturerad styrning och uppföljning. Samtidigt stärks förvaltningens uppdrag som beställarorganisation, med fokus på kvalitet och långsiktig hållbarhet. Här får du möjlighet att vara med och bidra till att utveckla ekonomiarbetet i en organisation i förändring.
Som ekonom har du en central och verksamhetsnära roll där du säkerställer kvalitet i det löpande ekonomiarbetet och bidrar med beslutsunderlag till ledning och verksamhet. Du arbetar nära både ekonomichef och verksamhet och är en viktig del i att omsätta strategiska riktlinjer till praktiskt genomförande. I rollen som ekonom kommer du att:
Arbeta med löpande redovisning, bokslut och periodiseringar
Delta i budget- och prognosarbete
Följa upp nyckeltal och ekonomiska resultat
Ta fram analyser, rapporter och beslutsunderlag
Arbeta med uppföljning av bidrag och riktade medel
Säkerställa kvalitet i ekonomiska processer och arbetssätt
Vara ett stöd till chefer och verksamhet i ekonomiska frågor
Du bidrar också till att utveckla rutiner och strukturer inom ekonomiområdet och säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande regelverk. Hos oss får du en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans arbetar för att skapa en hållbar och attraktiv kommun.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi och flerårig erfarenhet av arbete med redovisning, bokslut och ekonomisk uppföljning. Du har erfarenhet av budget- och prognosarbete samt goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Unit4 Business World (UBW) och QlikSense, samt om du har arbetat i offentlig verksamhet. Erfarenhet av redovisning och uppföljning av statliga bidrag eller projekt är också en fördel.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad och noggrann med en god analytisk förmåga. Du har lätt för att se samband mellan ekonomi och verksamhet och kan förklara ekonomiska frågeställningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor. Du bidrar med engagemang och driv i arbetet med att utveckla och förbättra ekonomiprocesser.Vi ser fram emot din ansökanI denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
Urval och intervjuer sker löpnade. Välkommen med din ansökan senast den 17 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
https://www.landskrona.se/
261 30 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad Kontakt
Head of Business area - Public Sector
Pia Strandh pia.strandh@capus.se +46733409213
