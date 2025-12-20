Landskrona räddningstjänst söker brandmän
2025-12-20
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA; bemötande, resultat och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, då vi vet att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Vår värdegrund BRA bidrar till att skapa arbetsglädje, lust att lära, stolthet, inflytande och utveckling. Vilket gör Landskrona till en BRA plats att bo på, verka i och besöka.
Räddningstjänsten tar ytterligare ett steg i utvecklingen inför framtiden genom att ta det sista steget för att få alla brandmän och befäl anställda i kombitjänst. För att lyckas med detta behöver vi nyanställa ytterligare brandmän och därför söker vi nu dig som är redo att satsa på att utveckla Landskrona räddningstjänst inför framtiden. Nyrekryteringen blir ett led i utvecklingen av vår operativa förmåga, både i fredstid och vid höjd beredskap, där vi satsar på kompetensutveckling av våra befäl och brandmän samt har nya fordon med de senaste teknikerna.
Utöver det traditionella räddningstjänstuppdraget ingår även civilt försvar, krisberedskap, trygghet och säkerhet i avdelningen "Samhällsskydd och trygghet" som i sin tur tillhör "Stadsledningsförvaltningen". Förvaltningen ligger direkt under kommunstyrelsen.
Räddningstjänsten utgör den största delen av avdelningen och kommer efter rekryteringen att ha 54 heltidsanställda medarbetare. Av dessa ingår 49 personer i räddningstjänstverksamheten (den operativa räddningsstyrkan) som består av 6 brandmän, en styrkeledare och en insatsledare (som även är insatsledare i Svalöv). Samtliga befäl och brandmän arbetar i kombitjänst där de förutom sin operativa tjänst även har en del som är dagtidstjänst med arbetsuppgifter inom t.ex. internutbildning, externutbildning, tillsyn, insatsplanering, fordon, materiel och civilt försvar. Att jobba i kombitjänst hos oss innebär att man jobbar i rullande ett 6-veckorsschema som innehåller 11 dagtidspass och 7 dygnspass jämnt fördelat över veckorna. Under 12 sommarveckor jobbar vi i traditionellt rullande 4-veckorsschema med enbart operativ tjänst.
Vill du vara med och påverka utvecklingen av en räddningstjänst som ligger på framkant i en av Skånes mest spännande städer?
Arbetsuppgifter
Tjänsten som brandman i kombitjänst innebär att du ingår i den operativa räddningsstyrkan där du deltar i utvecklingen av egen kompetens och organisationens kompetens samt vid utryckning. Tjänsten innebär också att du har andra uppgifter inom området skydd mot olyckor, t.ex. utbildning och information till medborgarna i olika sammanhang. Vilka arbetsuppgifter du kommer att få på dina dagtider när du inte är i den operativa styrkan beror på räddningstjänstens behov och dina intresseområden samt din kompetens. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och vad just du kan bidra med på dina dagtider.
Vi söker nu brandmän för tillsvidareanställning i kombitjänst, men eventuellt kommer det även att finnas ett behov av timvikarier.Kvalifikationer
Du som söker ska:
• ha personlig mognad och samarbetsförmåga samt vara självgående, lojal och strukturerad.
• vara utbildad och godkänd vid MSB:s utbildning Skydd mot olyckor alternativt likvärdig räddningstjänstutbildning förbrandmän. Bifoga examensbevis från utbildningen.
• bifoga godkänt rullbandstest (åldersrelaterat) som är max 3 månader gammalt.
• bifoga bevis på simkunnighet enligt Svenska livräddningssällskapets Guldbojen.
• bifoga kopia på körkort med lägst behörighet BC.
• bifoga intyg på normalt färgseende (detta för att i framtiden kunna utbildas till skeppare).
• vara intresserad av olycksförebyggande.
• vara kommunikativ och ha ett brett kundfokus.
ÖVRIGT
Vi kommer att ha en testdag den 23 februari. Vi kallar de sökanden som vi har funnit intressanta att titta närmare på till testdagen. Till denna testdag ska ett utdrag ur belastningsregistret tas med (oöppnat). Efter testerna görs en helhetsbedömning där vi sedan beslutar vilka som kommer att kallas till intervju. Intervjuer är planerade till den 12 mars.
Vår ambition är att tillsvidareanställa två personer.
