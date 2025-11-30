Landskrona Energi söker Skiftingenjör/Drifttekniker till fjärrvärmeprodu...
2025-11-30
Vi söker dig som vill vara med och producera hållbar fjärrvärme och hitta proaktiva lösningar för framtidens fjärrvärmeproduktion. Hos oss blir du en del av vår familjära drift- och underhållsorganisation och får dessutom jobba hos en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare!
Om rollen
Som skiftingenjör/drifttekniker hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete där du växlar mellan kontrollrumstjänst och arbete ute i anläggningen. Problemlösning är en del av din vardag och du jobbar med frihet under ansvar. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Övervakning och driftplanering
El-planering och rondering
Viss arbetsledning och felsökning
Operatörsunderhåll
Start, stopp och drift av flera anläggningar
Om dig
Vi söker dig som har driftingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet och som har arbetat med förbränning och elproduktion. Erfarenhet kan i vissa fall ersätta formell utbildning.
Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga och sociala kompetens eftersom du kommer att ingå i ett skiftlag där laganda och kommunikation är avgörande för ett tryggt och effektivt driftarbete. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad eftersom tekniska utmaningar är en del av din vardag.
Tjänsten är skiftgående och B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du har kunskap i något av följande program:
Office-paketet
Energy Opticon EO3
ABB 800xA
Uni-View
Våra anläggningar
Vår huvudanläggning består av en avfallspanna med vibrationsrost från Völund samt en turbin från Fincantieri, drifttagen 2012. På området finns även flispannor med FB-teknik och gaspannor, samt flera spets- och reservpannor runtom i Landskrona.
Vi är en del av ett starkt fjärrvärmesamarbete med Helsingborg i norr och Lund i söder. Som driftpersonal har du daglig kontakt med kollegor i regionen för att optimera drift och fjärrvärmeproduktion tillsammans.
Landskrona Energi koncernen har verksamhet som är samhällsviktig och vi ställer krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Denna befattning innebär att du kommer att krigsplaceras hos arbetsgivaren.
I rekryteringen samarbetar Landskrona Energi med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Landskrona Energi
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), http://www.brapersonal.nu/ Arbetsplats
BraPersonal Kontakt
Pontus pontus.brantberg@brapersonal.nu 0702680670 Jobbnummer
9621171