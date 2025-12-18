Landskapsarkitekter med fokus på platsaktivering till trafikkontoret
2025-12-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Vill du arbeta med platser som har en stor påverkan på Stockholm och personerna som vistas här? Vi erbjuder dig en tjänst där du får vara med och skapa samt utveckla attraktiva platser i det offentliga rummet.
Då enheten är nybildad kommer du också ha möjlighet att vara med och påverka hur vi ska arbeta framåt. Vi söker dig som vill vara med och bidra positivt till Stockholms stads stadsmiljö!
Enheten som snart kommer byta namn till Stadsrum aktivering är en del av avdelningen Stadsmiljö. Vi är en nybildad enhet som ansvarar för stadens arbete med platsutveckling i tidigt skede med hjälp av tillfällig arkitektur, gestaltning, grönska, dekorationsbelysning, säkerhet och aktivering runt om i hela staden. Enheten utgör även stadens samordnande funktion för tillskapande av bad och bastu. Vi är ett härligt och ihopsynkat gäng med framåtanda. Vi består av 13 medarbetare och en enhetschef. Inom en snar framtid kommer vi växa med ca fem personer då vi ska starta upp en bastuverksamhet i egen regi.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här, Stockholm stad.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Du kommer huvudsakligen arbeta med Stockholms sommar- och vinterplatser. Det är en bred och omväxlande tjänst som innebär många kontaktytor och mycket samarbeten i ett stundtals högt tempo. Du ingår i en grupp på enheten som tillsammans med andra kompetenser på kontoret eller staden arbetar med att skapa attraktiva platser att vistas på. Vi bedriver ett omfattande utvecklingsarbete på enheten tillsammans med våra kolleger på avdelningen för att stärka vår process kring platsutveckling.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av:
• Arbeta med framtagande och utveckling av planer för tillfällig arkitektur exempelvis möblerings- och växtlighetsplaner tillsammans med våra konsulter.
• Samordna och effektivisera arbetet med Stockholms sommar- och vinterplatser.
• Utveckla det långsiktiga arbetet med Stockholms sommar- och vinterplatser.
• Ansvara för att få ihop helheten inom tillfällig gestaltning.
• Leda och samordna konsultgrupp.
• Hanterar frågor och synpunkter från allmänheten, fastighetsägare och näringsidkare.
• Utveckla samarbetet med externa aktörer för att stärka kulturutbudet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• är utbildad landskapsarkitekt eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• har några års aktuell erfarenhet i en liknande roll
• har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med torg- eller gatuprojekt
• har erfarenhet av tillfällig gestaltning i det offentliga rummet
• har god kommunikationsförmåga att utrycka sig i svenska i både tal och skrift är krav
• har erfarenhet av dialog i tidiga skeden
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• samordningsansvar för projekt
• att arbeta med CAD och digitala verktyg för gestaltning och projektering
• kommunal verksamhet som anställd eller konsult
• har erfarenhet av att arbeta med kulturinslag som förstärkning av en plats
Vi ser att du är en person som gillar att arbeta med projekt med högt tempo och får saker att hända. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan ta ansvar för ditt arbete, driva det framåt genom att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Då tjänsten innebär många kontaktytor är det viktigt att du är en kommunikativ och lyhörd person som både uppskattar och har förmåga att samarbeta med andra människor. Du har även lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Till din ansökan vill vi även att du bifogar en beskrivning på max två A4-sidor med text, bilder och/eller illustrationer som beskriver ett genomfört platsaktiveringsprojekt. Beskrivningen ska innehålla hur du jobbat med syftet av platsaktiveringen, lärdomar, gestaltningen och tillvägagångssätt. Bifogad beskrivning kommer bedömas anonymt.
Denna rekryteringsprocess kan komma innehålla arbetspsykologiska tester.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
