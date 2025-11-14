Landskapsarkitekt till park- och gatuavdelningen, Danderyds kommun
2025-11-14
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Välkommen till park- och gatuavdelningen vid Samhällsutvecklingsförvaltningen. Vi har hand om Danderyds offentliga vardagsrum där vi dagligen arbetar för att invånarna ska ha framkomliga och trafiksäkra vägar, gång- och cykelbanor samt att allmänna platser är trygga, välstädade och vårdade. Vi underhåller och utvecklar våra gröna miljöer som fungerar som gemensamma aktivitetsrum för rekreation och rörelse där vi tar hand om kommunens naturområden, parker och sjöar.
Samhällsutvecklingsförvaltningen är lokaliserat i Mörby centrum 14 minuter från T-centralen. Här är vi cirka 70 medarbetare som varje dag ser till att vardagen fungerar smidigt för alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun.
Nu söker vi en landskapsarkitekt som vill bli en del av vårt team som arbetar med att vårda och utveckla våra gröna offentliga rum.
Arbetsuppgifter
Som landskapsarkitekt är du en del av teamet som ansvarar för kommunens utemiljö där ni planerar, gestaltar och förvaltar parker och naturområden.
I rollen ansvarar du för att driva parkupprustningar och leda projekt från idé till färdig anläggning. Du kommer att utveckla och gestalta kommunens lekmiljöer och bidra till viktiga klimatanpassningsåtgärder, såsom dagvattenhantering, skyfallslösningar, ökad trädhälsa och biologisk mångfald. En central del av uppdraget är att skapa dialog och engagemang hos invånarna genom kommunikation, medverkan i media och möten.
Som en av kommunens experter på gröna miljöer agerar du både internt och externt. Du har kontakt med entreprenörer och intressenter, representerar avdelningen i detaljplanearbeten och samarbetar med kollegor för att ta fram strategiska dokument för parkförvaltningen. Du hanterar även felanmälningar inom verksamheten, svarar på remisser och skriver tjänsteutlåtanden som berör området.
Hos oss får du möjlighet att påverka och förvalta områden med höga natur- och kulturvärden. Du bidrar aktivt till ett grönare och mer artrikt Danderyd en plats där människa och miljö, historia och framtid vävs samman i en levande helhet.
Portfolio eller visuell presentation av tidigare arbeten kommer att efterfrågas vid intervju.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* utbildning som landskapsarkitekt LAR/MSA
* arbetslivserfarenhet inom området från kommunal eller statlig verksamhet och/eller som konsult
* god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska utifrån att arbetet innebär många kontakter internt och externt
* kunskaper och är van vid att arbeta med Office 365 som arbetsverktyg
* B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet och god kännedom av:
* offentlig upphandling.
* kulturmiljövård
* klimatanpassningsåtgärder i park- och gatumiljö
För att lyckas i rollen som landskapsarkitekt behöver du ha förmåga att ta egna initiativ som du ser till att gå i mål med och att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till de frågeställningar du ställs inför. Du har en kreativ förmåga att tänka i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem.
Du har god analytisk förmåga att se logik och samband. Vidare är du strukturerad genom att du kan planera och prioritera vad som behöver göras först samt att du slutför dina uppgifter.
Du är också bekväm med att ta stort eget ansvar och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval kommer att ske löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Bakgrundskontroll kan förekomma längre fram i rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
