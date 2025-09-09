Landrins Bil- Lund söker Fordonstekniker, KIA.
Landrins Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2025-09-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landrins Bil AB i Lund
, Hässleholm
, Älmhult
, Vimmerby
, Västervik
eller i hela Sverige
Trivs du med att arbeta i team, har bilintresse och intresserad av fordonens utveckling och alltid strävar efter nöjda kunder? Kom till Landrins Bil i Lund och bli vår nästa fordonstekniker och en del av vår satsning till att bli branschens bästa Serviceverkstad. Vi erbjuder dig löpande utbildningar, trygg och förmånlig anställning i en växande familjeägd organisation.
Om Tjänsten
Som fordonstekniker på Landrins Bil i Lund kommer du att ingå i ett kompetent och serviceinriktat team och jobba med service- och reparationer av transport-och personbilar. Tillsammans med dina kollegor har du mål att skapa goda resultat, uppfylla fastställda mål och nå en hög kundnöjdhet genom att jobba mot vår vision "nöjd kund".
Tjänsten är på heltid och är på vår KIA anläggning i Lund och är en tillsvidareanställning, där vi kan tillämpa 6 månaders provanställning. Lönen är fast månadslön plus bonus och vi tillämpar kollektivavtal. Tillträde för tjänsten är omgående.Publiceringsdatum2025-09-09Bakgrund
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och fordonsintresserad. Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Det är viktigt att du trivs med att jobba i arbetslag och besitter bra samarbetsförmåga. Du har fordonsteknisk utbildning och gärna ett par års erfarenhet från branschen. B-körkort är ett krav. Meriterande om du har el kunskaper och arbetat med El- och hybridbilar eller högre utbildningar inom KIA eller andra bilmärken.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald och ser gärna att fler tjejer söker sig till bilbranschen.
Varför vara en del av Landrins Bil?
Hos oss på Landrins Bil kommer du till en arbetsplats med en stark kultur som präglas av Landrins Way - sättet vi för oss bland våra kollegor och kunder. Landrins Way ställer krav på dig och din omgivnings nivå av professionalism, och är en utarbetad företagsstrategi för att stärka vårt kunderbjudande. I tjänsten ingår löpande utbildningar tillsammans med våra generalagenter för att följa branschens utveckling och kundernas framtida önskemål.
Vi värdesätter våra medarbetares engagemang och driv och din framgång belönas direkt genom prestationsbaserad bonus. Landrins Bil främjar god hälsa och arbetsmiljö och erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och är kollektivanslutna med tjänstepension.
Vi erbjuder ett spännande jobb i en familjeägd organisation i frammarsch.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt, senast 2025-10-08 Frågor angående tjänsten besvaras av Verkstadschef Simon Hartman via e-post på simon.hartman@landrinsbil.se
Välkommen till Landrins Bil - tillsammans skapar vi nöjda kunder! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landrins Bil AB
(org.nr 556077-5776) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9500662