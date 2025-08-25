Landrins Bil söker Fordonstekniker, Vimmerby
Landrins Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Vimmerby Visa alla maskinreparatörsjobb i Vimmerby
2025-08-25
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landrins Bil AB i Vimmerby
, Västervik
, Älmhult
, Eskilstuna
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Trivs du med att arbeta i team, ha roligt på jobbet och värdesätter en engagerad och teamorienterad organisation? Kom till Landrins Bil i Vimmerby och bli vår nästa fordonstekniker och en del av vår satsning till att bli branschens bästa Serviceverkstad. Vi erbjuder dig löpande utbildningar, trygg och förmånlig anställning i en växande familjeägd organisation.
Om Tjänsten
Som fordonstekniker på Landrins Bil i Vimmerby kommer du att ingå i ett kompetent och serviceinriktat team och jobba med service- och reparationer av transport-och personbilar. Tillsammans med dina kollegor har du mål att skapa goda resultat, uppfylla fastställda mål och nå en hög kundnöjdhet genom att jobba mot vår vision "nöjd kund".
Tjänsten är på heltid och är på vår anläggning i Vimmerby och är en tillsvidareanställning, där vi kan tillämpa 6 månaders provanställning. Lönen är fast månadslön plus bonus och vi tillämpar kollektivavtal. Tillträde för tjänsten är omgående.Publiceringsdatum2025-08-25Bakgrund
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och fordonsintresserad. Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Det är viktigt att du trivs med att jobba i arbetslag och besitter bra samarbetsförmåga. Du har fordonsteknisk utbildning och gärna ett par års erfarenhet från branschen. B-körkort är ett krav. Meriterande om du har el kunskaper och arbetat med El- och hybridbilar eller högre utbildningar inom Mercedes-Benz eller andra bilmärken.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald och ser gärna att fler tjejer söker sig till bilbranschen.
Varför vara en del av Landrins Bil?
Hos oss på Landrins Bil kommer du till en arbetsplats med en stark kultur som präglas av Landrins Way - sättet vi för oss bland våra kollegor och kunder. Landrins Way ställer krav på dig och din omgivnings nivå av professionalism, och är en utarbetad företagsstrategi för att stärka vårt kunderbjudande. I tjänsten ingår löpande utbildningar tillsammans med våra generalagenter för att följa branschens utveckling och kundernas framtida önskemål.
Vi värdesätter våra medarbetares engagemang och driv och din framgång belönas direkt genom prestationsbaserad bonus. Landrins Bil främjar god hälsa och arbetsmiljö och erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och är kollektivanslutna med tjänstepension.
Vi erbjuder ett spännande jobb i en familjeägd organisation i frammarsch.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt, senast 2025-09-22. Frågor angående tjänsten besvaras av Verkstadschef Gabriella Wahlberg via e-post på gabriella.wahlberg@landrinsbil.se
Välkommen till Landrins Bil - tillsammans skapar vi nöjda kunder!
Om Landrins Bil
Landrins Bil är ett familjeägt företag som grundades 1968. Vi finns i Sundsvall, Avesta, Västerås, Eskilstuna, Vimmerby, Västervik, Lund, Älmhult och Hässleholm. Vi erbjuder fullservicetjänster för personbilar, transportbilar samt fritidsfordon. I bolaget är vi ca 360 anställda och omsätter ca 2,5miljarder.
Landrins Bil är en arbetsplats där vi uppskattar när hjulen snurrar snabbt och att vi alla gör den resan som ett stort team. Vi är en brokig skara yrkesgrupper, alla med sin specifika kompetens. Med en sak gemensamt - Passion för bilar och våra kunder. Det är något som vi värderar högt och som vi vet skapar en unik helhet som ger våra kunder bästa tänkbara service, kunskap och bemötande i sitt bilägande.
Tillsammans arbetar vi mot morgondagens hållbara mobilitet - för våra kunder, medarbetare och vår planet. Besök vår hemsida www.landrinsbil.se
för mer information om oss, Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landrins Bil AB
(org.nr 556077-5776) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9475059