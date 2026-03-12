Landalantandläkarna i Göteborg söker en erfaren operationstandsköterska
Landalatandläkarna AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-03-12
Företagets verksamhet:
Vår praktik bildades redan 1977. Praktiken är centralt belägen och består naturligtvis inte enbart av tandläkare utan dessutom av idel kompetent övrig personal; tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker på det egna labbet. Mycket hög kompetens inom alla områden av allmän tandvård och specialister inom protetik, parodontologi, käkkirurgi, oral medicin, bettfysiologi, oral radiologi samt nära samarbete med tandläkare inom ortodonti.
Praktiken består av fem välutrustade behandlingsrum för tandläkare, två för tandhygienister och ett tandtekniskt laboratorium. Utöver vår gedigna grupp tandläkare, tandhygienister samt tandtekniker har vi en mycket kompetent grupp tandsköterskor med stor erfarenhet av all sorts tandvård. Kliniken arrangerar också regelbundet mycket populära utbildningsträffar - öppet för alla tandvårdspersonal.
Arbetsuppgifter: Arbetet omfattar sedvanliga arbetsuppgifter som assistans, steril och administration.
Vi söker dig som är lojal, ansvarstagande och flexibel.
Lyhördhet och service är några av egenskaper som vi värdesätter högt. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet!
Goda kunskaper i svenska språket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: mahvash.arbab@landalatandlakarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landalatandläkarna AB
(org.nr 556649-7946)
Kapellplatsen 3
)
411 31 GÖTEBORG Kontakt
Mahvash Arbab mahvash.arbab@landalatandlakarna.se 0708246246 Jobbnummer
9794862