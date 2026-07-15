Lammhult hemsjukvård söker ny sjuksköterskekollega
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-07-15
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Då en av våra sjuksköterskor valt att ta sig an nya utmaningar söker vi en ny kollega till det härliga sjuksköterskegänget i Lammhult som är en ort belägen cirka fyra mil nordväst om Växjö.
I Lammhult arbetar man i ett arbetslag om sex sjuksköterskor, vars patienter finns både i hemsjukvården i ordinärt boende och på det särskilda boendet Lammengatan. Som sjuksköterska i Växjö kommun arbetar man som patientansvarig sjuksköterska och i Lammhult är man patientansvarig antingen i hemsjukvården eller på det särskilda boendet, men samarbete och kollegialt stöd är en självklarhet i Lammhult och man hjälps åt i det dagliga arbetet.
Tillsammans med övriga professioner i kommunen samverkar vi för att skapa trygghet i att vårdas hemma. Som sjuksköterska har du en central roll i att säkerställa en trygg och säker vård av hög kvalitet.
Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär ansvar och variation, vi skapar goda relationer med dem vi är till för och ser våra patienter som medskapare i sin egna vård.
Du arbetar dagtid och i nuläget var femte helg. I din roll kombinerar du ett självständigt ansvar för patienternas hälso- och sjukvård med handledning av omvårdnadspersonal och samverkan med andra professioner.
Tjänsten är på 80-100 %.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
• planera och ansvara för patienternas hälso- och sjukvård, inklusive läkemedelshantering
• handleda och stödja omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet
• dokumentera enligt gällande rutiner och lagstiftning
• samverka med olika professioner, anhöriga och kollegor för att skapa en sammanhållen och personcentrerad vård
• bidra till utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamheten för att främja en god och säker vårdmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med äldre. Du är trygg i din yrkesroll, kan fatta självständiga beslut och trivs med att ta ansvar. Du kommunicerar tydligt, är flexibel och samarbetar väl med andra. Du har även en vilja att fortsätta utvecklas i din profession samt bidra till att höja kvaliteten i vården.Kvalifikationer
• legitimation som sjuksköterska
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• god datavana och förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet från arbete inom kommunal hemsjukvård
• specialistutbildning, exempelvis som distriktssköterska eller vård av äldre
Inför en eventuell anställning kommer vi att
• begära utdrag ur belastningsregistret för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
• kontrollera giltigt pass eller arbetstillstånd
• genomföra registerkontroller hos IVO och HOSP.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lina Chabay +4647043026 Jobbnummer
10003459