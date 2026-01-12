Lakritsroten Stockholm Söker Dig Som Vill Jobba Deltid I Vår Nya Butik
2026-01-12
Har du stor kärlek för sötsaker och gillar lakrits?
Då har vi jobbet för dig!
Vi är en ledande specialist butik inom konfektyr med över 700 artiklar lakrits från jordens alla hörn, uppdelade i Söt, Salt, Choklad, Mat & Bak, Skönhet och Litteratur, samlade på ett och samma ställe.
Jobbet innebär att möta våra kunder och sprida din nördighet om hantverket kring lakrits, hålla butiken i ordning och se till att senaste nyheterna presenteras för våra kunder. Utöver det, deltar du i att följa de uppsatta målen, rutinerna för; hygien, kassahantering och den dagliga driften.
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom hotell, restaurang eller butik. Du talar flytande i Svenska och Engelska.
Schemat är förlagt på dagtid, kvällar och helg och tjänsten är på ca 75%.
Tjänsten beräknas att påbörjas i februari enligt överenskommelse.
Det är viktigt att er ansökan skickas in i PDF-format, och inkluderar ditt CV med bild och Personligt brev.
Rekrytering sker löpande.
Skicka din ansökan till:jobb@lakritsroten.se
Ange följande referens när du ansöker: STHLM D31
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@lakritsroten.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STHLM D31".
Detta är ett deltidsjobb.
Lakritsroten AB (org.nr 556916-3040), https://lakritsroten.se
Butikschef
Kristin Richter kristin.richter@lakritsroten.se
9677943