Lakritsroten Malmö Söker Dig Som Vill Jobba Extra
Lakritsroten AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-10-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lakritsroten AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Har du stor kärlek för sötsaker och gillar lakrits?
Då har vi jobbet för dig!
Vi är en ledande specialist butik inom konfektyr med över 700 artiklar lakrits från jordens alla hörn, uppdelade i söt, salt, choklad, mat & bak, skönhet och litteratur, samlat på ett och samma ställe.
Jobbet innebär att möta våra kunder och sprida din nördighet om hantverket kring lakrits, hålla butiken i ordning och se till att senaste nyheterna presenteras för våra kunder. Utöver det, deltar du i att följa de uppsatta målen, rutinerna för; hygien, kassahantering och den dagliga driften.
Vi söker dig som gärna har tidigare arbetslivserfarenhet inom hotell, restaurang eller butik och vill arbeta extra ca 15-20 timmar i månaden. Detta är en extratjänst vilket betyder att arbete vid behov, vi anser att du ska kunna vara flexibel vardagar som helger.
Du talar flytande svenska och kan behärska engelska mycket bra.
Din ansökan skickas in i PDF-format, och inkluderar ditt CV med bild och ett personligt brev.
Tjänsten startar snarast möjligt enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande.
Skicka din ansökan till: jobb@lakritsroten.se
Ange: EXTRA MALMÖ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: jobb@lakritsroten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EXTRA MALMÖ". Arbetsgivare Lakritsroten AB
(org.nr 556916-3040), http://www.lakritsroten.se Jobbnummer
9540868