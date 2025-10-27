Läkemedelsinspektör till Inspektion av industri och sjukvård
2025-10-27
På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!Har du goda kunskaper om läkemedelsförsörjning och kanske även om tillverkning av extemporeläkemedel? Vill du använda din kompetens från sjukhusapotek, har ett öppet och objektivt förhållningsätt i kombination med ett genuint intresse för inspektioner? Då kanske detta är en tjänst för dig.
Vår verksamhet
Enheten för inspektion av industri och sjukvård ansvarar för tillsyn av tillverkning, distribution och kliniska prövningar och system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Tillsynen omfattar aktörer inom industri och sjukvård och bedrivs huvudsakligen via fältinspektioner både nationellt och internationellt. Vi deltar även aktivt i utformning av regelverk och riktlinjer inom respektive område.
Enheten består av 44 medarbetare fördelade på fyra grupper: inspektion GMP/GDP, inspektion GVP/GCP, inspektion sjukvårdsnära tillverkning samt inspektion kansli. Vi söker nu en kollega till gruppen inspektion sjukvårdsnära tillverkning.
Arbetet omfattar nationella inspektioner inom områden knutna till sjukvårdsområdet, så som sjukhusens läkemedelsförsörjning, extemporetillverkning, maskinell dosdispensering, beredning av radiofarmaka, verksamhet vid blodcentraler, vävnadsinrättningar samt dialysenheter.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som inspektör arbetar du främst med fältinspektioner av aktörer som bedriver verksamheter inom gruppens olika ansvarsområden.
Du får en gedigen introduktion till inspektionsarbetet anpassad efter tidigare erfarenhet och efter certifiering kommer du att delta i och leda inspektioner. Som inspektör kommer du att ingå i olika arbetsgrupper och samarbeta med andra verksamheter inom Läkemedelsverket. Du förväntas bidra i hantering av olika ärenden samt till samsyn och harmonisering vad gäller regelverk och inspektionsverksamhet.
I arbetsuppgifterna ingår även att informera om regelverk i olika sammanhang så som interna och externa utbildningstillfällen samt hantera inkommande frågeställningar ifrån företag, andra myndigheter eller allmänheten.
Baserat på tidigare erfarenheter och din kompetensprofil finns olika vägar att utvecklas framåt i en expertroll hos oss. Vi lägger stort värde i att vidareutveckla våra kunskaper och fortbildning erbjuds löpande.Bakgrund
Du är apotekare, receptarie eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Vi söker dig med mångårig aktuell yrkeserfarenhet från arbete på sjukhusapotek, med läkemedelsförsörjning och/eller erfarenhet av extemporetillverkning.
Du har god kunskap om relevanta regelverk inom Goda kunskaper i GMP är önskvärt.
Erfarenhet av kvalitetsarbete, audits samt tidigare myndighetserfarenhet är meriterande. Lika så erfarenheter från övriga tillsynsområden inom grupperingen så som maskinell dosdispensering, beredning av radiofarmaka, verksamhet vid blodcentraler, vävnadsinrättningar eller dialysenheter.
Det dagliga arbetet ställer krav på mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Körkort är ett krav i och med att arbetet medför regelbundna resor.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och god analytisk förmåga. I ditt arbete behöver du kunna utvärdera och bedöma en stor mängd information vid planering, genomförande och rapportering av inspektioner. Du behöver ha förmågan att prioritera och självständigt fatta beslut under tidspress i samband med inspektioners genomförande. Du har hög integritet och är samtidigt utåtriktad.
Inspektionsarbetet förutsätter god samarbetsförmåga, att du är lyhörd, öppen för att ta in och dela ny information. I intern och extern kommunikation är du tydlig och värnar om ett gott bemötande, inte minst när du ska förmedla beslut.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Inspektion av industri och sjukvård
Diarienummer: 2.4.1-2025-087156
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Katarina Widell. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
