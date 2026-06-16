Läkemedelsinformatör med intresse för tillgänglighetsfrågor
Läkemedelsverket / Apotekarjobb / Uppsala Visa alla apotekarjobb i Uppsala
2026-06-16
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Vill du vara med och göra livsviktig skillnad för människors och djurs hälsa? Kom och jobba med oss på Läkemedelsverket!
Har du stort intresse och engagemang för frågor rörande läkemedelsanvändning? Vi söker dig som vill bidra till vår verksamhet inom läkemedelstillgänglighet.
Vår verksamhet
Enheten för Läkemedelstillgänglighet ingår i verksamhetsområde Användning. Vi är drygt 20 medarbetare. På enheten bedrivs såväl löpande arbete som utvecklings- och utredningsverksamhet. Vi har idag flera pågående utvecklingsprojekt och regeringsuppdrag rörande beredskaps- och tillgänglighetsfrågor för läkemedel. Enheten samverkar även med andra medlemsländer inom EU och bidrar aktivt i arbetsgrupper inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA rörande tillgänglighet.
Enheten har till uppgift att leda och samordna Läkemedelsverkets arbete rörande läkemedelstillgänglighet. Det gör vi bland annat genom att:
fortlöpande tillhandahålla information om försäljningsuppehåll för läkemedel
tillhandahålla en struktur för samordning mellan aktörer inom hälso- och sjukvården och aktörer inom försörjningskedjan för läkemedel när det gäller frågor om kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer
ta fram lägesbilder över restsituationer
tillhandahålla information om författningsmässiga förutsättningar för hantering av bristsituationer till aktörer inom hälso- och sjukvården och aktörer inom försörjningskedjan för läkemedel.
Vi behöver bli fler medarbetare för att kunna genomföra vårt viktiga uppdrag!Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för frågor rörande läkemedelsanvändning. Ditt arbete kommer att kretsa runt frågor som rör tillgången på läkemedel. Det innebär i första hand att du kommer att säkerställa att anmälningar om försäljningsuppehåll granskas, utreds och publiceras externt. I arbetet ingår att ta fram lägesbilder för restsituationer och vid behov ge ytterligare information till externa målgrupper. Du kommer även att bidra med administrativt stöd på enheten gällande bland annat sanktionsärenden, utlämnandeärenden och vårt huvuddiarium. Det kan bli aktuellt att delta i och/eller leda olika typer av samverkansmöten med aktörer inom läkemedelsförsörjningen. Arbetet är självständigt men bedrivs ofta i nära samarbete med andra funktioner och utredare inom enheten. Att stödja andra projekt och utredningar på verksövergripande nivå, liksom att ingå i samarbeten med andra myndigheter och aktörer kan också vara aktuellt i denna tjänst.Bakgrund
Vi söker dig som har examen från högskola eller universitet inom farmaci eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning. Du har ett par års erfarenhet av att arbeta med läkemedelsinformation och användning. Du är van att inhämta, analysera och sammanfatta information från olika källor och förmedla den vidare utifrån målgruppers olika behov. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift och har förmåga att, i samverkan med andra, skriva text på ett balanserat och objektivt sätt. Du har god datorvana och det är meriterande om har jobbat med dokumenthantering och administrativ planering. Erfarenhet från samverkan med aktörer både inom och utanför den egna organisationen är också meriterande.
Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, noggrann, serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Då tjänsten innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och kan skapa goda relationer. Du tar initiativ och har god förmåga att genomföra och driva aktiviteter till ett avslut. Genom att vara lyhörd, öppen och prestigelös bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Läkemedelstillgänglighet
Diarienummer: 2.4.1-2026-050062
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta tf enhetschef Eva Pettersson eller gruppchef Maria Wanrud. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.1-2026-050062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
Dag Hammarskjölds väg 42 (visa karta
)
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
9966900