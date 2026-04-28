Läkemedelsassistent till läkemedelsförsörjningsenheten Karlstad
2026-04-28
Din arbetsplats
Läkemedelscentrum har till uppgift att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt en optimal läkemedelshantering inom länet. Verksamheten består av tre enheter: farmacitjänsteenheten, läkemedelsberedningsenheten och läkemedelsförsörjningsenheten. På läkemedelscentrum arbetar nära 50 personer och verksamheten utgår från länets tre sjukhus. Läkemedelscentrum har ett brett och regionsövergripande ansvarsområde gällande läkemedel där förändrings- och förbättringsarbeten pågår löpande.
Vi söker nu en läkemedelsassistent till vår verksamhet och anställningen är ett vikariat.
Du kommer att vara på läkemedelsförsörjningsenheten som bland annat ansvarar för läkemedelsförsörjning och läkemedelsservicetjänster till avdelningar. Vår enhet har ett engagerat team som jobbar tätt ihop. I dagsläget består teamet av en enhetschef, 13 farmaceuter och fyra läkemedelsassistenter.
I ditt arbete som läkemedelsassistent inom läkemedelsförsörjning ingår bland annat att packa upp läkemedel på vårdenheter, kontrollera hållbarheter, utföra narkotikakontroller, fylla läkemedelsautomater och i samverkan med farmaceut hantera läkemedelslager. Då Läkemedelscentrum har ett brett ansvarsområde gällande läkemedel så kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.
Tjänstens huvudort är centralsjukhuset i Karlstad. Då verksamheten omfattar hela regionen ingår även arbetsuppgifter på sjukhusen i Arvika och Torsby, men i mindre omfattning. B-körkort är därför ett krav.
Dina kunskaper och kompetenser
Grundkrav för tjänsten är gymnasiekompetens. Det är meriterande om du har erfarenhet av apoteksarbete, arbete inom hälso- och sjukvård eller är utbildad undersköterska.
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, och som trivs i ett varierat och stimulerande arbete i nära samarbete med sjukvården.
Som person har du förmåga att organisera och strukturera ditt arbete. Du ser vad som behöver göras och du kan anpassa dig efter vad situationen kräver. Du är bra på att samarbeta med andra, men kan även arbeta självständigt. Du har lätt för att knyta kontakter och god förmåga att kommunicera på svenska med både kollegor och övrig vårdpersonal, både i tal och skrift, samt har god datorvana.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
651 82 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Läkemedelscentrum, Läkemedelsförsörjningsenheten Kontakt
Annika Elofsson, Vision annika.elofsson@regionvarmland.se Jobbnummer
