Läkemedelsansvarig till Kronans Apotek i Växjö - Kronans Apotek AB - Apotekarjobb i Växjö

Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Växjö2021-04-14Vi tror på personlig utveckling! Om du har passion för det du gör, är dedikerad i dina åtaganden, uthållig och pålitlig så kommer vi göra allt vi kan för att skapa förutsättningarna för att du ska ha en lång och rolig karriär hos oss. Hos oss får du verkligen vara med och påverka! Som en del av Oriola-koncernen är vi den enda apotekskedjan i Sverige som medverkar i alla led i läkemedelsförsörjningen. Hos oss får du tillgång till en mångfald av expertis samt utvecklande och inspirerande möjligheter inom hela koncernen.Vårt mål är 100% nöjda kunder varje dag, antar du utmaningen?Din roll som farmaceut med LMA behörighetNu söker vi vår nästa kollega som är legitimerad farmaceut och som vill axla rollen som läkemedelsansvarig till våra apotek i Norremark och i Linnégallerian, ditt huvudapotek kommer att vara Norremark. Som farmaceut på Kronans Apotek är du vår och apotekets expert på receptbelagda läkemedel och receptfria mediciner. När du blir en del av vårt gäng får du arbeta med 4 farmaceuter och 3 egenvårdsspecialister som alla hjälps åt där vi mest behövs och tillsammans arbetar vi för att nå apotekets mål. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet. Det dagliga arbetet är flexibelt över hela apoteket efter behov med rådgivning, kassa, administration, kvalitétsarbete, lagerhållning, sortiment och kampanjarbete tillsammans med dina kollegor. Här får du arbeta på ett apotek som växer och vi försöker ständigt hitta nya sätt att hjälpa våra kunder och utvecklas tillsammans. Som LMA vill du hjälpa våra receptkunder till en bättre läkemedelsanvändning. Som LMA för både Norremark och Växjö Linnégallerian får du det bästa av två världar. Linnégallerian är ett stort egenvårdsapotek med egen Drop in där vi utför vaccination och antikroppstestning för covid-19.Apotekets öppetider: Måndag - fredag 9-19, lördag 10-15Exempel på arbetsuppgifterDu ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och för att erbjuda våra kunder en professionell läkemedelsdialog.Du hjälper dina kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa.Du samarbetar tillsammans med alla dina kollegor för att apoteket ska ha 100 % nöjda kunder.Försäljning och rådgivning av receptfria mediciner och egenvårdsprodukter.I egenkontrollen för apoteket ingår bland annat att hantera och följa avvikelser.Vem är du?Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du har längre erfarenhet som farmaceut och vill sprida och inspirera med din kunskap till dina nya Kronans kollegor. För rollen som LMA behöver du ha minst 2 års erfarenhet på ett svenskt öppenvårdsapotek samt ett års dokumenterat kvalitetsarbete. Kulturen hos Kronans apotek präglas av öppenhet, driv och positivitet, därför tror vi att du har de egenskaperna. Vi tror att du trivs som allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydliga mål och för oss är det viktigt att du är en teamplayer! Du trivs i mötet med kund och genom din lyhördhet och engagemang ger du en service i världsklass! På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och det är tillsammans vi skapar en trevlig, hälsosam och trygg atmosfär där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. För oss är dina farmaceutiska kunskaper lika viktiga som ditt öppna sinne för nytänkande och ditt intresse för service och hälsa.Välkommen till vårt gängVi erbjuder dig en öppen arbetsplats med mycket glädje, där du får ta egna initiativ och eget ansvar. Vi tror på motiverade team för att kunna lyckas och därför satsar vi på ett anpassat och digitalt utbud av utbildningar som passar för just dig och din utveckling. För rätt person finns det många spännande möjligheter, inte bara inom Kronans Apotek utan inom hela Oriola gruppen.Vill du vara med?Tycker du att detta låter lika spännande som vi tycker att det är. Skicka då in ett motiveringsbrev och ditt CV via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-05-14Anställningsform: Tillsvidaretjänst med provanställning, heltid 40 h/v.Tillträde: Maj 2021 eller enligt överenskommelseHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Distriktschef för apoteket Malin Windell, malin.windell@kronansapotek.se Säljsamtal undanbedes!På Kronans Apotek blir du en del av ett friskare imorgon och vi kan erbjuda dig ett hållbart, meningsfullt, inkluderande och utmanande arbete där hälsa står i fokus. Varje dag kan du hjälpa och följa våra kunder genom livet i olika viktiga ögonblick. Som medarbetare är du grundstenen i vår verksamhet. Vi lovar att göra vårt bästa för att stötta din utveckling - och förväntar oss att du gör detsamma med vår.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-14Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-14Kronans Apotek AB5692362