Läkemedelsansvarig farmaceut till Apotek Hjärtat Teleborg, Växjö
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2026-06-23
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Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som LMA på Hjärtat
Utöver din roll som farmaceut har du även läkemedelansvaret på apoteket. På Hjärtat innebär det att du ansvarar för det lokala kvalitetsarbetet. Du tar ansvar för att ditt apotek uppfyller de krav som ställs, och för att rapportera avvikelser. Du ser till att nya medarbetare introduceras och tar del av kvalitetsrutinerna på apoteket, och coachar dina kollegor med stöd och råd gällande apotekets kvalitetsarbete.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Kvantum Teleborg Växjö! Vi söker en ny kollega med möjlighet att utvecklas i rollen som Läkemedelsansvarig eller farmaciansvarig. Vi arbetar som ett lag och ser en glädje i att gemensamt nå uppsatta mål och fira tillsammans. Vill du vara med och jobba med ett glatt gäng? Då är du varmt välkommen att söka till oss.
Vi söker dig som är en erfaren och engagerad farmaceut som vill leverera bästa kundservice. Vi har ett stort utbud av egenvård på vårt apotek och en kundgrupp som uppskattar vår kompetens inom området egenvård i kombination med rådgivning vid recepthantering. Våra kunder förväntar sig kompetent och snabb service vid sitt besök hos oss. Vi är ett härligt team av 4 kompetenta och engagerade farmaceuter samt en kunnig säljansvarig som ger det lilla extra i varje kundmöte.
Vi har öppet vardagar 08–20, lördagar och söndagar 09–18
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 30/8-2026
Kontaktperson: Mihaela Turcanu mihaela.turcanu@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
352 57 VÄXJÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum Teleborg, Växjö Jobbnummer
9974134