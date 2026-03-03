Läkemedelsansvarig farmaceut till Apotek Hjärtat Focus Gårda
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Göteborg Visa alla apotekarjobb i Göteborg
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Läkemedelsansvarig farmaceut till Apotek Hjärtat, Focus Gårda Göteborg
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som läkemedelsansvarig farmaceut (LMA) på Hjärtat
Som LMA på Hjärtat har du en nyckelroll i att säkerställa att vårt fina apotek följer alla lagar och regler gällande läkemedelshantering. Du kommer att arbeta omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård samt ansvara för att driva och utveckla apotekets kvalitetsarbete. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvara för läkemedelshantering och säkerställa att apoteket följer alla gällande lagar och regler.
Coacha och utbilda dina kollegor inom farmaci och läkemedelshantering.
Bidra till att utveckla och implementera apotekens kvalitetsarbete.
Arbeta nära kvalitetsspecialist, regionchef och andra nyckelpersoner för att optimera apotekens verksamhet.
Delta i och driva projekt som syftar till att förbättra kundupplevelsen och apotekens effektivitet.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Ilgar Baghainia berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Focus Gårda Affärscentrum i Göteborg!
Vi söker en ny kollega med möjlighet att utvecklas i rollen som Läkemedelsansvarig. Vi arbetar som ett lag och ser en glädje i att gemensamt nå uppsatta mål och fira tillsammans. Vill du vara med och jobba med ett glatt gäng? Då är du varmt välkommen att söka till oss.
Vi söker dig som är en erfaren och engagerad farmaceut som vill leverera bästa kundservice. Vi har ett stort utbud av egenvård på vårt apotek och en kundgrupp som uppskattar vår kompetens inom området egenvård i kombination med rådgivning vid recepthantering. Våra kunder förväntar sig kompetent och snabb service vid sitt besök hos oss. Vi är ett härligt team av 5 kompetenta och engagerade farmaceuter som ger det lilla extra i varje kundmöte.
Vi har öppet vardagar 10-19, lördagar 10-15 och söndagar 11-15.
Tjänsten är tills vidare och på heltid. Tillträde till tjänsten sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Intervjuer och urvalsprocess kommer att ske löpande, så tveka inte att söka direkt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: Ilgar Baghainia
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Focus Gårda Affärscentrum Göteborg Jobbnummer
9772952