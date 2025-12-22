Läkarstuderande som medicinsk omvårdnadsresurs, semestervikariat
Till sommaren 2026 söker vi dig som läser termin 7 på läkarprogrammet och vill ta nästa steg mot din framtida yrkesroll. Som medicinsk omvårdnadsresurs blir du en del av vårdens vardag - där du får bidra i teamet kring patienten, utveckla din kliniska förståelse och samtidigt samla värdefull erfarenhet inför kommande steg i utbildningen.
Du får placering vid någon av våra verksamheter i Region Västmanland, där du blir en del av ett engagerat team. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och möjlighet att lära, testa dina kunskaper och växa i rollen, allt i en miljö som både är lärorik och trygg.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk omvårdnadsresurs får du arbeta nära patienten och vara en del av ett vårdteam med flera professioner. Här får du praktiskt använda och utveckla dina kunskaper genom att delta i olika moment i vårdkedjan - från in- och utskrivning till överrapportering, pre- och postoperativ vård och viss läkemedelshantering. En roll som ger både ansvar, lärande och värdefull insikt.
Om arbetsplatsen
Vi söker medicinska omvårdnadsresurser till flera av våra verksamheter i Region Västmanland. När du skickar in din ansökan får du möjlighet att kryssa i vilken/vilka verksamheter som är prioriterade för dig. Vill du läsa mer om de olika arbetsplatserna innan du gör ditt val så ta gärna en titt här Medicinsk omvårdnadsresurs - Region Västmanland där hittar du kort information om varje arbetsplats och vilka arbetsuppgifter som ingår.Kvalifikationer
Du som söker har avslutat termin 7 på läkarprogrammet till sommaren 2026.
Är du kvalificerad som Underläkare (avslutar termin 9 till sommaren 2026) hänvisar vi dig att i stället söka utannonserade tjänster som Underläkare.
Som person är du nyfiken och engagerad, och trivs med att samarbeta i team. Du tar ansvar för dina uppgifter, är strukturerad i ditt arbetssätt och vågar ställa frågor för att utvecklas. Vi vet att du fortfarande är student - det viktiga för oss är ditt intresse, din vilja att lära och din förmåga att bidra med ett gott samarbete.
Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Anställningsvillkor
Semestervikariat under sommarperioden 2026. Heltid eller deltid. Schema dag, natt eller rotation.
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
