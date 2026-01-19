Läkarstudenter till Postoperativa avdelningen 101F - sommar 2025
2026-01-19
Verksamhetsområde anestesi operation och intensivvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som studerar till läkare och har avslutat T9 och vill arbeta i sommar med postoperativ vård.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på din tidigare erfarenhet. Arbetsuppgifter som kan komma att ingå är tex att sätta perifer infart, ge injektioner, koppla dropp, ta blodprover, ta artärprover, odlingar, övervaka vitala parametrar, sätta KAD, ge inhalationer, ta EKG, dokumentera och basal omvårdnad. Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är läkarstuderande och har avslutat Termin 9 i juni 2025.
• har tidigare erfarenhet av att arbeta i vården.
• kunskap om journalsystemet Cosmic.
Då arbetet innebär en hel del kommunikation samt dokumentation behöver du ha god förmåga i svenska (nordiska språk).
Vi erbjuder
Vi behöver dig under sommarveckorna, dvs från vecka 26 tom vecka 34. Vi vill att du arbetar minst 6 veckor under denna period. Tjänstgöring måndag till fredag, dag eller kvällspass. Viss schemaflexibilitet finns.
Introduktion kommer ske utifrån överenskommelse men börjar med fördel redan under vårterminen 2025. Under introduktionen kommer du även få teoretisk samt praktisk utbildning av specifika moment. Du som har avslutat termin nio kommer få en anställning som underläkare och ingå i läkaravtalet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Aregash Tesfaldet, 018-617 36 60 eller aregash.tesfaldet@akademiska.se
Facklig företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Rekrytering sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Inför intervjun ser vi gärna att du laddar upp ett aktuellt resultatintyg från universitetet som bilaga till din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS100/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
