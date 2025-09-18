Läkare, vikariat inför ST till kirurgkliniken Falun
Region Dalarna / Läkarjobb / Falun Visa alla läkarjobb i Falun
2025-09-18
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kirurgkliniken ligger i en modern byggnad på Falu lasarett. Kliniken består av tre slutenvårdsavdelningar med 60 vårdplatser, en kirurgisk mottagning, en onkologisk mottagning samt en bariatrisk vårdenhet. Sjukhuset ligger väldigt nära Falu centrum och har en fin utsikt över staden.
Kirurgkliniken i Falun är en större kirurgklinik med en bred kompetens där en kollegial uppbackning i olika sammanhang är en självklarhet. Tillsammans är vi drygt 300 medarbetare på kirurgkliniken som ansvarar för cirka 4 000 operationer/år. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljö och patientsäkerhet samt vidareutveckla verksamheten.
I Dalarnas regionhuvudstad är det lätt att trivas och ha ett aktivt liv med friluftsliv, natur och kultur. Lugnet idrottsarena ligger ett stenkast från sjukhuset och är Europas största sammanhängande idrottsanläggning. Runt Falun finns fantastisk natur och många fina sjöar. Från Falun är det några få timmar till fjällen i Sälen, Idre och Grövelsjön, men också till Stockholm/Uppsalaregionen, Västerås, Gävle och Örebro.
Slutenvården består av kirurgisk akutvård, övre magtarmkanalen, nedre magtarmkanalen, plastik, kärl, urologi, bröst & endokrinologisk kirurgi. Arbetet är lärorikt och varierande.
Läkare, vikariat inför ST till kirurgkliniken FalunPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli del av teamet på kirurgkliniken i Falun med arbetsuppgifter inom elektiv och akut kirurgi samt på akutmottagning i Falun.
Anställningen innebär en 40 timmars arbetsvecka fördelat på måndagar till fredagar. Heltidsanställning som även innefattar jourverksamhet samt helgjourer och efter viss introduktion även nattjourer på akutmottagningen. Vi erbjuder en visstidsanställning på 6-12 månader. Vid lämplighet kommer det finnas möjlighet till en formell ST-tjänst där vi erbjuder utbildning till färdig specialist i allmänkirurgi.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad läkare
Meriterande:
Genomförd AT-tjänstgöring eller liknande anknytning till Region DalarnaDina personliga egenskaper
Flexibilitet
Lätthet att jobba i team
God kommunikationsförmåga i tal och skriftSå ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Bitr verksamhetschef
Agneta Romin 023-490761 Jobbnummer
9515537