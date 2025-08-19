Läkare till Vuxenhabiliteringen välkomnas!
2025-08-19
Är du en lagspelare som söker ett omväxlande och utmanande arbete?
Välkommen till oss på Vuxenhabiliteringen inom Område Barn och unga vuxna!
Här arbetar vi i team, med målet att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet, samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen.
Målgruppen är personer från 18 år och uppåt med specifika, sammansatta funktionsnedsättningar pga. medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom.
Vuxenhabilitering (VH) är en specialistresurs som tar emot remisser från kommunerna och primärvården i Jämtland/Härjedalen för fördjupade, tvärprofessionella bedömningar och utredningar samt tidsmässigt begränsade insatser. Vi i teamet jobbar nära varandra och har ett mycket gott samarbetsklimat mellan de olika yrkeskategorierna. Vårt team består av läkare, socionom, arbetsterapeut, sjuksköterska/uroterapeut, logoped, sjukgymnast, psykolog, dietist och teamsekreterare. Vi har behov av fast läkare med intresse av patientgruppen samt teamarbete. Möjlighet till forskning kan ges om intresse finns.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Sedvanliga läkaruppgifter med fokus på habiliteringKvalifikationer
Specialist i allmänmedicin eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet krävs
Körkort B
ÖVRIGT
Omfattning 100%
Lägre tjänstgöringsgrad kan erbjudas om så önskas
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr 306/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Vuxenhabiliteringen
Enhetschef
Enhetschef
Märith Bergström-Isacsson marith.bergstrom-isacsson@regionjh.se 063-15 48 29
9464109