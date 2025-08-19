Läkare till Vuxenhabiliteringen välkomnas!

Region Jämtland Härjedalen, Vuxenhabiliteringen / Läkarjobb / Östersund
2025-08-19


Är du en lagspelare som söker ett omväxlande och utmanande arbete?

Välkommen till oss på Vuxenhabiliteringen inom Område Barn och unga vuxna!

Här arbetar vi i team, med målet att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet, samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen.

Målgruppen är personer från 18 år och uppåt med specifika, sammansatta funktionsnedsättningar pga. medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom.

Vuxenhabilitering (VH) är en specialistresurs som tar emot remisser från kommunerna och primärvården i Jämtland/Härjedalen för fördjupade, tvärprofessionella bedömningar och utredningar samt tidsmässigt begränsade insatser. Vi i teamet jobbar nära varandra och har ett mycket gott samarbetsklimat mellan de olika yrkeskategorierna. Vårt team består av läkare, socionom, arbetsterapeut, sjuksköterska/uroterapeut, logoped, sjukgymnast, psykolog, dietist och teamsekreterare. Vi har behov av fast läkare med intresse av patientgruppen samt teamarbete. Möjlighet till forskning kan ges om intresse finns.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Arbetsuppgifter
Sedvanliga läkaruppgifter med fokus på habilitering

Kvalifikationer
Specialist i allmänmedicin eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet krävs

Körkort B

ÖVRIGT
Omfattning 100%

Lägre tjänstgöringsgrad kan erbjudas om så önskas

Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr 306/2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Jämtland Härjedalen (org.nr 232100-0214)

Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Vuxenhabiliteringen

Kontakt
Enhetschef
Märith Bergström-Isacsson
marith.bergstrom-isacsson@regionjh.se
063-15 48 29

Jobbnummer
9464109


         

