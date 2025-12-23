Läkare till Vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Trelleborg Visa alla läkarjobb i Trelleborg
2025-12-23
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi dig, legitimerad läkare eller specialist i allmänmedicin, som vill ingå i Centrumklinikens fantastiska team!
Vi erbjuder dig en arbetsplats utöver det vanliga. Vi är en vårdcentral som satsar på utbildning och kompetens- och verksamhetsutveckling i en god arbetsmiljö. All personal har stor tillgång till daglig handledning av erfarna specialister och i läkargruppen arrangeras löpande internutbildningar/seminarium som skräddarsys efter behov. I vår engagerade läkargrupp finns ett givande utbyte och teamet skapar tillsammans en stimulerande och utvecklande arbetsplats. Här finns goda buss- och tågförbindelser som gör det enkelt för dig som pendlar.
Vårdcentralen Centrumkliniken har ett femtiotal medarbetare som tjänstgör och cirka 10 200 listade patienter. Vi ansvarar för två stycken SÄBO och vi har en tillhörande barnavårdscentral (BVC) på en fyrbent Familjecentral. Dessutom har vi en stor rehabenhet, Lyftet Rehab, med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vår vårdcentral har en bra och kreativ kombination av erfarenhet och nytänkande i personalgruppen och vi bedriver en mängd olika mottagningar, tillexempel diabetes, astma/KOL, blodtryck, rökavvänjning, flyktinghälsa, distriktssköterskemottagning, äldrevårdsmottagning och minnesmottagning. På Lyftet rehab drivs även en mängd gruppverksamheter såsom Artrosskola, balansgrupp, bassängträning, träning för nyblivna mammor med mera. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar vi utifrån modellen kontinuitet och teamarbete, ett arbetssätt som syftar till att stärka och utveckla vår teamsamverkan och goda vård till våra patienter. Arbetet innebär bland annat teamronder två gånger i veckan, där varje team ansvarar för sina patienter.
På vår vårdcentral har vi även ett mycket välfungerande psykosocialt team med två kuratorer och rehabiliteringskoordinator där bland annat ett strukturerat arbete kring sjukskrivningar ingår. Teamet erbjuder även KBT samt gruppbehandlingar såsom Mindfullness och oro-grupp. Vi har ett mycket nära samarbete mellan de olika yrkeskategorierna och vi är stolta över vårt öppna, positiva och kreativa arbetsklimat..
I våras blev vi först ut i Skåne med att bli en antibiotikasmart vårdcentral, och detta är ett av de områden vi arbetar med strukturerat för att öka den medicinska kvalitén och patientsäkerheten.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en arbetsplats där vi värnar om varandra och ständigt driver utvecklingsarbeten. Vårt patientklientel är varierat och hos oss är en arbetsdag aldrig den andra lik och du arbetar med såväl planerade som akuta läkarbesök. Därtill ingår även hembesök samt genomförande av SIP utifrån lagen om samverkan vid utskrivning. Det finns möjlighet till jourtjänstgöring på vår gemensamma kvälls- och helgmottagning i Trelleborg. Vi satsar på fortbildning och kompetensutveckling och är flexibelt inställda till att du själv ska kunna påverka och forma ditt tjänsteinnehåll.
Du kommer ha ett nära samarbete med våra olika yrkeskategorier och vi erbjuder en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats.
Tjänsten avser ett vikariat på 4-6 månader med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare eller specialist inom allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare arbetat inom primärvården är det meriterande, likaså om du har erfarenhet från Hälsovalet. Har du arbetat i våra system PMO och Mina Planer är det en fördel för tjänsten.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som ser vikten av att våra patienter får ett bra bemötande. Du har ett stort intresse för allmänmedicin och de patienter du möter inom primärvården. Vi tror du som söker är lyhörd, serviceinriktad, flexibel och noggrann, allt för att ge en god och kvalitativ vård till våra patienter.
Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
