Läkare till välbetalt uppdrag i Vestlandet fylke, Norge
Läkarjobb
2025-08-08
Efterfrågan av vårdpersonal i Norge har ökat de senaste åren och efterfrågan kommer bara att fortsätta. Därför kommer du som sjuksköterska att bli erbjuden goda villkor och konkurrenskraftig lön. Vi ansvarar även för resa till och från uppdraget samt kostnaden för boendet för perioden du jobbar.
Nu har vi ett spännande uppdrag i vestlandet fylke på legevakt och legekontor start september fram till februari. Dagtid måndag till fredag. Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Legitimerad läkare *Norsk legitimation/autorisasjon
Som läkare önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete, att du har lätt att lära dig nya saker samt är van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• Goda villkor*Gratis boende*Gratis resa*Trivsam och stimulerande arbetsmiljö
Sista ansökningsdag:
Så snart som möjligt
Uppstart:
Vecka 36
Plats:
Norge
Varaktighet:
September 2025 - Februari 2025
Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning, vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt.
