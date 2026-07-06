Läkare till Södra Skånska Regementet P 7
Försvarsmakten / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-07-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Hos Försvarsmakten får du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa att säkrare och tryggare samhälle. Inom Försvarsmakten värnar vi om våra medarbetare, erbjuder varierande och spännande arbetsprojekt och inte minst värdesätter vi balans mellan arbete och fritid.
Förvarshälsan rekryterar nu en läkare med för uppgiften relevant specialistutbildning för en tillsvidareanställning.
Om Försvarshälsan
Försvarshälsan Revingehed bedriver företagshälsovård för våra cirka 1000 anställda och hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för värnpliktiga samt är rådgivande till regementet i medicinska frågor.
På Försvarshälsan Revingehed arbetar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/ergonomer, medicinska sekreterare och psykologer i ett gemensamt team. Utöver medicinska kompetenser finns stöd av arbetsmiljöingenjör. Vid Försvarshälsan som idag består av 15 medarbetare arbetar även en planeringsofficer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sjukmönstring och behandling av rekryter på primärvårdsnivå.
Medicinska kontroller och militära tjänstbarhetsbedömningar.
Rehabiliterande insatser (flerpartsmöte med chef och medarbetare, ansvara för alkohol- och/eller drogutredningar, etc.)
Utbilda och genomföra rådgivningsinsatser på individ- och gruppnivå.
Dokumentation sker i försvarsmaktsgemensamt digitalt vårddokumentationssystem (CGM J4).Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
För att vara aktuell i urvalet för tjänsten behöver du:
Specialistutbildning i allmänmedicin eller annan specialistkompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst tre års klinisk erfarenhet inom ditt specialistområde
Inneha B-körkort manuell växellåda
Meriterande:
Specialisering inom arbetsmedicin
Reservofficer
Genomförd internationell militär insats
Genomförd militär grundutbildning
Erfarenhet av medicinska ledningsuppgifter
Erfarenhet från arbete med sjukvård internationellt (ex Röda Korset, Läkare utan gränser etc.)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du behöver ha en vilja och förmåga att arbeta i lag/team med andra yrkeskategorier och i nära samverkan med läkarkollegor. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och utmanande vilket gör att du behöver ha förmågan att arbeta såväl strukturerat som flexibelt inför nya uppgifter och ha kunskap om styrande lagstiftning och regelverk. För att kunna möta hastigt uppkomna uppgifter behöver du ha en god professionell kompass och trygghet i din roll både i teamet och som medicinsk rådgivare. Denna dynamiska arbetsplats ställer stora krav på samarbete, initiativ- och kommunikationsförmåga, det krävs en vilja och förmåga att snabbt anpassa sig till nya uppgifter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare anställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för den som inte är anställd inom myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Lön: Individuell löneinplacering utifrån Försvarsmaktens lönemålbild
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Revingehed
Friskvård i form av 3h träning / vecka under arbetstid ingår även som en arbetsuppgift i samtliga anställningar inom Försvarsmakten.
Rekryteringsprocessen
Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och löneanspråk. Referenser lämnas vid eventuell anställningsintervju. Inom Försvarsmakten tillämpas inte löpande urval, återkoppling sker tidigast när annonseringstiden avslutats.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Johan Klarén, Chef Försvarshälsan/Medicinsk Verksamhetschef
0737-166750Johan.klaren@mil.se
Information om rekryteringsprocessen lämnas av:
Robin Nordlund, rekryteringskoordinatorRobin.nordlund@mil.se
Fackliga företrädare
OF mailto:of-p7@mil.se
OFR/S mailto:senadin.sela@mil.se
SACO mailto:saco-revinge-p7@mil.se
SEKO mailto:sven-erik.borg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:"Södra skånska regementet (P 7) är beläget cirka 20 kilometer öster om Lund. Regementets huvuduppdrag är att producera och vidmakthålla krigsförband för Armén. Därtill har vi som uppdrag att sätta upp och bemanna LNLV (Bataljon till Natos multinationella brigad i Lettland) - ett årligt återkommande uppdrag med cirka 550 yrkesofficerare, soldater och civila. Förbandet grundutbildar varje år mellan 300-500 värnpliktiga inom markstrid och våra huvudsakliga vapensystem och fordon utgörs av Stridsvagn 122, Stridsfordon 90 och Pansarterrängbil 360. På P 7 finns såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att, om det krävs, tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/varnplikt-och-karriar/jobba-i-forsvarsmakten/lediga-jobb/
247 82 SÖDRA SANBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9993109