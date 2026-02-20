Läkare till smärtenheten - Rehabiliteringskliniken i Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som läkare hos oss får du en nyckelroll i teamet och möjlighet att arbeta brett och utvecklande inom smärt- och rehabiliteringsområdet.
Du ansvarar för medicinsk bedömning och behandling av patienter med långvariga smärttillstånd och deltar både i individuella insatser och i teambedömningar tillsammans med våra övriga professioner.
I uppdraget ingår även patientundervisning och medverkan i gruppinsatser, liksom att genomföra multimodala bedömningar och skapa genomtänkta behandlingsplaner, anpassade efter varje individs behov.
Du arbetar strukturerat med att bedöma smärtmekanismer och välja lämpliga behandlingsstrategier, och du har ett naturligt samarbete med både interna och externa vårdaktörer för att säkerställa en helhetsorienterad och trygg vård för patienten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare, oavsett om du är specialist, befinner dig mitt i din ST eller står inför att påbörja den. Du kan ha specialistutbildning inom smärtmedicin, rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, anestesiologi, psykiatri eller annan relevant specialitet. Erfarenhet av, eller särskilt intresse för, rehabilitering, psykiatri och långvarig smärta är meriterande. Vi värdesätter främst att du har ett genuint intresse för patientgruppen, de kompetensområden du ännu inte behärskar ser vi till att du får möjlighet att utveckla hos oss.
För dig som är ST-läkare, oavsett var i utbildningen du befinner dig, ser vi gärna ett tydligt intresse för smärta, rehabiliteringsmedicin och/eller psykiatri. Vi säkerställer att nödvändig handledning finns tillgänglig, vid behov även i samverkan med andra enheter eller kliniker.
Du har god kommunikativ förmåga, goda kunskaper i svenska och trivs i team där du bidrar med ett professionellt och empatiskt bemötande.
Vi är öppna för dialog om att kombinera tjänsten hos oss med en annan pågående anställning, om det är en lösning som fungerar för både dig och verksamheten. Vi ser ocksågärna att du främst arbetar på plats, men det finns möjlighet till viss distansarbete om det överenskoms och fungerar för verksamheten.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
