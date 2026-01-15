Läkare till Slutenvården i Arvika
Region Värmland / Läkarjobb / Arvika
2026-01-15
Vill du utveckla dig inom internmedicin och få en bred bas inför framtiden så är detta en arbetsplats för dig.
Din arbetsplats
Slutenvården Arvika är från årsskiftet ett eget område inom Region Värmland. I verksamheten ingår akutmottagning samt två vårdavdelningar inom akut internmedicin. Medicinmottagningen innehåller flera mottagningar i en, bland annat diabetes, hjärta, gastro, reuma, endoskopi och diagnostiskt center. Vi har en väl utvecklad mobil vård med specialiserad sjukvård i hemmet.
Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Beroende på din personliga kompetens får du ett introduktionsprogram och en handledning skräddarsydd efter dina behov.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att delta i verksamhetens olika delar - det vill
säga avdelningsarbete, jourtjänstgöring på akutmottagningen samt arbete i de mobila teamen beroende på kompetens och erfarenhet. Om du är mer avancerad i din utbildning (till exempel ST eller specialistläkare) kan en placering på vår medicinmottagning också vara av intresse för dig. Arbetet innebär eget ansvar under handledning.
Tjänsten innefattar ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Efter vikariat finns förutsättning att påbörja BT eller gå vidare med ST inom Internmedicin, geriatrik eller pallitivmedicin.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation eller läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen. Som person har du en stark drivkraft att utvecklas och en vilja att bidra till att utveckla verksamheterna tillsammans med kollegor och medarbetare.
Du är engagerad, flexibel och har en god förmåga att anpassa dig till olika situationer samt agera med ett gott omdöme. Detta gör att du kan hantera både självständigt arbete och samarbete i team. Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Din kommunikativa förmåga och din vilja att bidra till en god arbetsmiljö är egenskaper som vi värderar högt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Läkarenheten Sjukhuset Arvika Kontakt
Ann-Kristin Olsson, Verksamhetschef ann-kristin.olsson@regionvarmland.se/010-8312242 Jobbnummer
9685463