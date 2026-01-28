Läkare till Ögonmottagningen i Ljungby sökes för tidsbegränsat uppdrag
2026-01-28
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Visa alla jobb hos DittUppdrag Sjukvård Sverige AB i Ljungby
Läkare inom ögonsjukdomar - tidsbegränsat bemanningsuppdrag
Ögonmottagningen Ljungby
Vi söker nu en läkare med specialistkompetens inom ögonsjukdomar till ett tidsbegränsat bemanningsuppdrag vid Ögonmottagningen i Ljungby.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som läkare på ögonmottagningen arbetar du med:
Mottagningsarbete inom ögonsjukvård
Utredning, diagnostik och behandling av patienter
Samarbete med övriga professioner inom mottagningen
Arbetet sker enligt gällande rutiner och i nära samverkan med kollegor.Kvalifikationer
Legitimerad läkare
Specialistkompetens inom ögonsjukdomar
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom specialistmottagning
Erfarenhet av bemanningsuppdrag eller arbete inom region/landsting
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsat bemanningsuppdrag 27 apr. (v.18) - 29 maj (v.22)
Omfattning: 114 timmar
Placering: Ljungby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Ansökan via mail vid frågor kan du kontakta: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ögonmottagningen i Ljungby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), https://www.dittuppdrag.se
Ljungby (visa karta
)
341 35 LJUNGBY Kontakt
Bemanningsassistent
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
