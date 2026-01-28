Läkare till Ögonmottagningen i Ljungby sökes för tidsbegränsat uppdrag

2026-01-28


Läkare inom ögonsjukdomar - tidsbegränsat bemanningsuppdrag
Ögonmottagningen Ljungby
Vi söker nu en läkare med specialistkompetens inom ögonsjukdomar till ett tidsbegränsat bemanningsuppdrag vid Ögonmottagningen i Ljungby.

Dina arbetsuppgifter
Som läkare på ögonmottagningen arbetar du med:
Mottagningsarbete inom ögonsjukvård

Utredning, diagnostik och behandling av patienter

Samarbete med övriga professioner inom mottagningen

Arbetet sker enligt gällande rutiner och i nära samverkan med kollegor.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare

Specialistkompetens inom ögonsjukdomar

Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom specialistmottagning

Erfarenhet av bemanningsuppdrag eller arbete inom region/landsting

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsat bemanningsuppdrag 27 apr. (v.18) - 29 maj (v.22)

Omfattning: 114 timmar

Placering: Ljungby

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Ansökan via mail vid frågor kan du kontakta: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ögonmottagningen i Ljungby".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB (org.nr 559537-8521), https://www.dittuppdrag.se
Ljungby (visa karta)
341 35  LJUNGBY

Kontakt
Bemanningsassistent
Diana Sheina
diana2128506@gmail.com
0735727245

Jobbnummer
9710491

