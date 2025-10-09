Läkare till Närvårdsavdelning 85, Kristinehamn
Vill du vara med och utveckla nära vård för multisjuka äldre i ett engagerat och kompetent team? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Din arbetsplats
Avdelningen riktar sig till multisjuka äldre, 65 år och uppåt med undantag för palliativa patienter som är över 18 år.
Patienter remitteras från alla olika specialiteter med ett behov av inneliggande vård. De kommer också från vårdcentraler i östra Värmland, ambulansen och Karlskoga lasarett. Vi har även ett tätt samarbete med Närvårdsteamet i Kristinehamn.
På närvårdavdelningen arbetar du i team med personcentrerad vård tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor, kompetent, erfaren och självständig personal. Vi arbetar även tätt tillsammans med avdelningens rehabiliteringspersonal, fysio- och arbetsterapeut, för att vården för patienten ska bli så bra som möjligt. Rehab jobbar cirka 50 % på avdelningen.
Vi tänker på allas välmående och hälsa och försöker alltid att anordna olika aktiviteter utanför jobbet för att främja gruppens sammanhållning.
Hos oss får du:
- Flexibilitet för individuella önskemål och behov.
- Variation i arbetet.
- Medicinskt ansvar.
- Att vara en del av Närvårdens utveckling.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som läkare på avdelningen har du det medicinska ansvaret för patienterna. Du arbetar med in- och utskrivningar, rondarbete, dokumentation, planering kring och tillsammans med patienter och övrig personal, remissbedömning, undersökningar och uppföljning.
När läkare är anställd på närvårdsavdelning 85 kommer även underläkare att anställas. Du har möjlighet till kollegial samverkan med läkare på Närvårdsteamet, vårdcentralerna i Kristinehamn, Storfors och Filipstad samt läkare på närvårdsavdelningen i Säffle.
Arbetstiden är förlagt på kontorstid. Eventuellt kan tillgänglighet via telefon förekomma på kvällar och helger.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare och helst specialist i geriatrik, internmedicin eller palliativ vård med intresse för närvård och utvecklingen av nära vård. Erfarenhet och kunskap om Nära vård är meriterande.
För att trivas i rollen ska du tycka om att arbeta i team. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och i ditt arbete faller det sig naturligt att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du ska också vara intresserad av förbättringsarbete och utveckling av nya arbetssätt. Mycket goda språkkunskaper i svenska språket i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.

Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
