Läkare till Kry Vårdcentral Nybro, drivs av Cityläkarna AB.
2025-12-18
Vill du vara med och göra skillnad inom vården? Då har du kommit rätt! Kry vårdcentral Nybro letar efter passionerade läkare för att förstärka vårt team.
Om vårdcentralen
Kry Vårdcentral Nybro är en växande verksamhet och söker därav fler kollegor. Vi är en av länets privata vårdgivare med drygt 4000 listade patienter. På Kry Nybro värdesätter vi en hög kompetens med ett personligt bemötande och en god tillgänglighet för våra patienter. Vi är ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans, med glädje och effektivitet, för att uppnå våra mål och erbjuda den bästa möjliga primärvården för våra patienter. Vill du vara med på vårdcentralens och Krys fortsatta resa inom vården? Då är du välkommen att söka tjänsten som specialistläkare inom allmänmedicin eller ST-läkare hos oss!
Om rollen
Nu letar vi efter dig som vill vara med och utveckla Sveriges primärvård. Vi söker en läkare som har ett starkt engagemang och en vilja att förbättra och utveckla vår vårdcentral och vården som helhet. Som läkare på Kry Nybro arbetar du i ett team med kompetenta sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare. I vårt team finns även fysioterapeut, psykolog samt en anställd medarbetare inom fastighet och service. På Kry Nybro sätter vi patientens behov först. Vi arbetar med en hög medicinsk kvalité och med ett familjärt och personligt bemötande. Vi söker dig som har förmåga att tempoväxla, är flexibel samt är trygg i din yrkesroll. På vår enhet arbetar vi tillsammans mot uppsatta mål, vilket gör att vi söker en lagspelare.
Kvalifikationer & egenskaper:
Specialistläkare inom allmänmedicin
ST-läkare
Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Kollektivavtal och friskvård via Epassi
Tjänstgöringsgrad 100 % eller efter överenskommelse.
Individuell och konkurrenskraftig lönesättning tillämpas
Vill du jobba på en vårdcentral under utveckling, där personalen är kreativ och nytänkande med ambitioner om att sätta patienten i centrum? Skicka in din ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig chef på mail: therese.torstensson@privatvardgivare.regionkalmar.se
