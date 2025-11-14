Läkare till enheten för stressrelaterad ohälsa
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2025-11-14
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vi söker en vikarierande läkare till vår enhet!
Din arbetsplats
På enheten för stressrelaterad ohälsa rehabiliteras patienter med målsättning om förbättrad hälsa, ökad aktivitets- och funktionsförmåga samt återgång i arbete.
Vi vänder oss till patienter med upprepad korttidssjukskrivning eller där längre sjukskrivningsperiod föreligger. Remittering sker från vårdcentral efter att patienten är medicinskt färdigutredd. Vårt behandlingsupplägg utgår från vår kartläggning av patienten, sedan sker behandling främst i grupp eller individuellt, där vi arbetar gemensamt och multidisciplinärt. I vårt team arbetar läkare, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och vårdadministratör.
Arbetsklimatet på vår enhet präglas av samarbete, engagemang för målgruppen och här hjälps vi åt över professionsgränserna. Vår läkare kommer ansluta till oss i juli -26 och fram till dess söker vi en vikarie.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som läkare på vår enhet bedömer du remisser som inkommer och gör en läkarbedömning av patienten, som en del i vår kartläggning. Du följer kontinuerligt upp patienter i egna mottagningsbesök. I din roll har du också sjukskrivningsansvar för merparten av de patienter vi behandlar. I tjänsten ingår en mindre del koordineringsfunktion som exempelvis kan innebära att du har kontakt med arbetsgivare för att planera återgång i arbete
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri eller allmänmedicin och med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
För att trivas hos oss har du engagemang samt helhetssyn i arbetet med att stödja patienter tillbaka till arbetslivet och skapa balans mellan krav och återhämtning. Du värdesätter teamarbete, bidrar aktivt i dialoger med din kunskap och är samtidigt självgående. Du är lyhörd för andra professioners erfarenhet och bedömningar. Din positiva inställning bidrar till en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för ett givande samarbete såväl inom teamet som med externa aktörer. Du arbetar även strukturerat samt kan organisera ditt arbete väl. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252373". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Hälsa och rehabilitering, mottagningen stressrelaterad ohälsa Kontakt
Anne-Li Bjärneryd, enhetschef 010-8315171 Jobbnummer
9604497