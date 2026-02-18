Läkare Sökes Till Asih Och Spsv Verksamhet I Stockholm
2026-02-18
Vill du göra verklig skillnad för människor i livets mest betydelsefulla skeden?
Hos oss inom ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) och Specialiserad Palliativ Slutenvård (SPSV) blir du som läkare en del av ett engagerat team som arbetar för att ge varje patient de bästa möjliga dagarna, oavsett hur många de är.
I teamet arbetar vi nära varandra och med helhetsperspektiv, där varje möte och insats är av största betydelse. Som läkare hos oss har du det medicinska ansvaret och en nyckelroll i att leda och koordinera patientens vård, med fokus på avancerad symptomlindring, behandlingsstrategier och stödjande samtal som gör verklig skillnad. Tillsammans utvecklar vi vården och hittar hållbara, mänskliga lösningar i en miljö präglad av omtanke, kvalitet och professionell stolthet.
Det här är platsen för dig som vill växa, bidra och samtidigt komma närmare det som är vårdens kärna, livet självt.
Vi finns i och utgår från lokaler på Gamla Karolinska sjukhuset. Bedriver både ASIH och SPSV, med verksamhet dygnet runt.
Vi söker dig som är
Legitimerad läkare.
Har ett genuint och stort intresse för palliativ vård.
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt:
Förmåga att prioritera och vara lösningsfokuserad.
Ser möjligheter i förändringar och har ett starkt driv.
Ger ett empatiskt och gott bemötande till patienter och anhöriga.
Har idéer och vilja att leda, utveckla och forma verksamheten mot företagets mål.
Meriterande: Specialistkompetens, gärna inom allmänmedicin, internmedicin, onkologi eller geriatrik. Erfarenhet av ASIH och palliativ vård är ett stort plus, men störst vikt läggs vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Söker du ett meningsfullt steg i din läkarkarriär? Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag: info@rehabhotellet.com
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Rehabhotellet Sthlm AB
Karolinska Vägen 22
171 64 SOLNA
Kontakt
Åsa Walderik asa.walderik@rehabhotellet.com 0728907332
