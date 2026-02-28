Läkare sökes till allmänmedicinsk beredskapsjour i Halland

Mediro AB / Läkarjobb / Varberg
2026-02-28


Publiceringsdatum
2026-02-28

Om företaget
Mediro AB är leverantör av den allmänmedicinska beredskapsjouren på uppdrag av Region Halland. Vårt uppdrag bygger på en tydlig idé: Hallands invånare förtjänar en trygg, pålitlig och kompetent beredskapsjour. Hos oss blir du del av ett mindre team med fokus på kvalitet, stabilitet och god arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Jourarbete kvällar, nätter och helger med:
• telefon- och videorådgivning till kommuner och hemsjukvård
• hembesök i hela Halland
• bedömningar vid dödsfall
• vårdintygsbedömningar
• medicinska bedömningar i hemmet och på särskilda boenden
Du arbetar alltid tillsammans med minst en annan läkare, vilket skapar trygghet och hållbar arbetsbelastning.
Det finns möjlighet att utföra delar av uppdraget från hemmet, då mycket av arbetet sker via telefon.

Kvalifikationer
• Specialist i allmänmedicin
(eller annan relevant specialist med primärvårdserfarenhet)
• Svenska i tal och skrift på C1-nivå

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, kommunikativ och trivs med varierat arbete. Du vill bidra till en jourverksamhet med hög kvalitet.
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig ersättning
• Flexibla arbetspass
• Ett meningsfullt uppdrag där din kompetens gör skillnad
• God introduktion och modern digital arbetsmiljö
• Trygghet i att alltid ha en kollega att rådgöra med - två läkare i tjänst samtidigt

Så ansöker du
Ansökan eller intresseanmälan skickas till:
Erik Bengtsson
erik.bengtsson@mediro.se
076-822 89 35

Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: erik.bengtsson@mediro.se

Arbetsgivare
Mediro AB (org.nr 559142-0681)
Mäshult 1 (visa karta)
432 99  SKÄLLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksamhetschef
Erik Bengtsson
erik.bengtsson@mediro.se
0768228935

Jobbnummer
9769452

