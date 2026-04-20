Läkare med kompetens inom ett brett och läkemedelsintensivt område
Är du läkare och vill arbeta med att ta fram och förmedla producentobunden läkemedelsinformation? Sök ett viktigt uppdrag som medicinsk utredare hos oss!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Användning har cirka 180 medarbetare och består av flera enheter. Vi som arbetar på enheten för Kunskapsstöd och Läkemedelsanvändning ansvarar bland annat för att ta fram producentobunden läkemedelsinformation i form av kunskapsstöd till svensk hälso- och sjukvård för en säker och rationell läkemedelsanvändning. I vårt arbete samverkar vi med interna och externa experter, samt med många andra enheter inom Läkemedelsverket. Enheten har ett tjugotal anställda med en stor bredd i både kompetenser och erfarenhet.
På enheten förekommer såväl linjearbete som utvecklings- och utredningsverksamhet. För att genomföra vårt uppdrag arbetar vi bland annat med:
att aktivt fånga upp behov och kunskapsluckor
att utarbeta kunskapsstöd, förmedla och publicera dessa
att bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet samt uppföljning av läkemedelsanvändning både med andra enheter på Läkemedelsverket och andra myndigheter
vetenskaplig informationssökning och litteraturförsörjning genom att utgöra en intern resurs
att verka för en systematisk uppföljning av effekterna av genomförda insatser.
Centrala produkter där enheten har genomförandeansvar är till exempel behandlingsrekommendationer och Läkemedelsboken.
Enheten består av två grupper där den ena gruppen främst arbetar med Läkemedelsboken och den andra med behandlingsrekommendationer. Vi har nu behov av att rekrytera ytterligare en utredare. Då denna tjänst är av strategisk karaktär kommer den att ligga direkt under enhetschefen. Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
För att trivas med arbetet som medicinsk utredare på Läkemedelsverket bör du ha ett stort intresse och engagemang för läkemedelsfrågor. Detta kan innebära att arbeta med kunskapsstyrning i form av exempelvis behandlingsrekommendationer, Läkemedelsboken eller att svara på komplexa frågeställningar runt läkemedelsanvändning från olika aktörer. Du kommer även att stödja andra projekt och utredningar på verksövergripande nivå, till exempel regeringsuppdrag, liksom ingå i samarbeten med andra myndigheter och aktörer. Tillsammans med enhetens och myndighetens epidemiologer, statistiker och projektledare bidrar du till att utveckla arbetet med kunskapsstyrning av nationell läkemedelsanvändning.
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet med många stimulerande och kompetensutvecklande uppgifter. Arbetet är självständigt, men bedrivs ofta på projektbasis i nära samarbete med övriga utredare och andra discipliner och du förväntas även leda egna projekt och arbetsgrupper. Då arbetsuppgifterna inom verksamheten är varierande förväntas du bidra även utanför ditt expertområde. Arbetet sker ofta med och för externa intressenter och det förekommer då en stor del extern kommunikation.Bakgrund
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens eller har betydande klinisk erfarenhet inom ett brett och läkemedelsintensivt område. Doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet av forskning och värdering av kliniska data inom relevanta områden är en fördel. Arbetet förutsätter att du har god datorvana och mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Dina personliga egenskaper
Du som söker...
har vetenskapligt tänkande och är nyfiken och engagerad
har god analytisk kapacitet, förmåga att ta till dig och se samband i stora mängder av information och kunna göra relevanta prioriteringar inom fastställda tidsramar
har god förmåga att planera och organisera ditt arbete
tycker om att skriva och arbeta med texter
arbetar gärna i team och med en lyhörd, öppen och prestigelös inställning bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat i gruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning
Diarienummer: 2.4.1-2026-031995
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef. Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Carola Bardage. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan. Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
