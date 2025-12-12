Läkare med intresse för producentobunden läkemedelsinformation
2025-12-12
På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!Är du läkare med stort intresse för frågor rörande läkemedelsanvändning? Vi på Läkemedelsverkets Enhet för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning söker en ny kollega!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Användning ansvarar bland annat för att ta fram producentobunden läkemedelsinformation och genomföra säkerhetsövervakning och uppföljning med användaren i fokus. Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning tar fram kunskapsstöd (Behandlingsrekommendationer och Läkemedelsboken) till svensk hälso- och sjukvård för en säker och rationell läkemedelsanvändning. I vårt arbete samverkar vi med interna och externa experter, samt med många andra enheter inom Läkemedelsverket. Enheten har ett tjugotal anställda med en stor bredd i både kompetenser och erfarenhet.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
För att trivas med arbetet som medicinsk utredare på Läkemedelsverket bör du ha ett stort intresse och engagemang för frågor rörande läkemedelsanvändning. Detta kan innebära att arbeta med kunskapsstyrning i form av exempelvis behandlingsrekommendationer, Läkemedelsboken eller att svara på komplexa frågeställningar runt läkemedelsanvändning från olika aktörer. Du kommer även att stödja andra projekt och utredningar på verksövergripande nivå, till exempel regeringsuppdrag, liksom ingå i samarbeten med andra myndigheter och aktörer. Tillsammans med enhetens och myndighetens epidemiologer, statistiker och projektledare bidrar du till att utveckla arbetet med kunskapsstyrning av nationell läkemedelsanvändning.
Arbetet är självständigt, men bedrivs ofta på projektbasis i nära samarbete med andra utredare och andra discipliner och du förväntas även leda egna projekt och arbetsgrupper. Då arbetsuppgifterna inom verksamheten är varierande förväntas du delta i arbete även utanför ditt expertområde. Arbetet sker ofta med och för externa intressenter och det förekommer då en stor del extern kommunikation.Bakgrund
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens eller har betydande klinisk erfarenhet inom ett brett och läkemedelsintensivt område. Du är van vid muntliga presentationer, rapportskrivning och har förmåga att, i samverkan med andra, skriva text på ett sammanfattande, balanserande och rättvisande sätt. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska och har god datorvana.
Vi ser följande som meriterande:
• Specialistkompetens inom geriatrik
• Doktorsexamen inom relevant område
• Erfarenhet av evidensvärdering
• Arbete med information om läkemedelsanvändning
• Erfarenhet av samverkan med myndigheter och andra organisationer
• Erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsarbete
Dina personliga egenskaper
Du har god analytisk förmåga och vetenskaplig nyfikenhet. Du har lätt för att planera och organisera ditt arbete och tycker om att skriva och arbeta med texter. Du arbetar gärna i team och med en lyhörd, öppen, ödmjuk och prestigelös inställning bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat i gruppen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning
Diarienummer: 2.4.1-2025-104575
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Carola Bardage. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
