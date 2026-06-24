Läkare med inriktning mot trafikmedicin
Transportstyrelsen / Läkarjobb / Borlänge Visa alla läkarjobb i Borlänge
2026-06-24
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Vill du bidra till ett säkrare transportsystem och göra skillnad för samhället genom kvalificerade medicinska bedömningar? Vill du bli en del av vår nationella och internationella spetskompetens gällande medicinsk lämplighet för körkort eller mot spårtrafik? Vi söker nu en läkare som vill arbeta med trafikmedicinska frågor på Transportstyrelsen.
Om jobbet
Trafikmedicinska bedömningar påverkar både enskilda individers möjligheter att inneha körkort och samhällets arbete för ökad trafiksäkerhet. Beslutsunderlagen behöver därför vara medicinskt välgrundade, rättssäkra och konsekventa. Arbetet ställer höga krav på medicinsk kunskap, analytisk förmåga och förmågan att omsätta medicinska bedömningar i en myndighetskontext.
Som läkare hos oss arbetar du med medicinska frågor som har betydelse för trafiksäkerhet och individers förutsättningar att framföra fordon på ett säkert sätt. Arbetet omfattar medicinska bedömningar utifrån gällande regelverk, analys av komplexa ärenden, rådgivning till verksamheten och externa kontakter samt medverkan i utvecklingen av myndighetens arbete inom trafikmedicin.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
bidra med medicinsk expertis i frågor där medicinska tillstånd, funktionsnedsättningar eller behandlingar kan påverka trafiksäkerheten
svara på frågor från bland annat hälso-och sjukvårdspersonal om trafikmedicinska frågor
samarbeta med jurister, utredare och andra sektioner på myndigheten
bistå i utvecklandet av myndighetens regelverk
delta i olika informationsinsatser
representera myndigheten i kontakter med media
vid behov stötta spårtrafiksavdelningen i medicinska frågor.
Du måste ha
läkarlegitimation med specialistkompetens inom relevant område
god klinisk erfarenhet
erfarenhet av trafikmedicin, försäkringsmedicin, arbetsmedicin, neurologi, psykiatri, internmedicin, allmänmedicin eller andra relevanta områden
erfarenhet av att analysera komplex medicinsk information
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av medicinska bedömningar inom statlig förvaltning
erfarenhet av att värdera medicinsk kunskap utifrån forskningsresultat eller bedrivit egen forskning
erfarenhet av att hantera mediala frågor.
Vi vill att du
har en god samarbetsförmåga, dvs. att du arbetar bra med andra människor och professioner och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt
är självgående och trivs med att arbeta självständigt. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt arbetssätt och driver dina processer vidare
har ett gott omdöme, dvs. att du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har en förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut
har en god förmåga att analysera komplex medicinsk information.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge. Tillsättning snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
Omfattningen är 50-100% eller enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Charlotte Mattsson, charlotte.mattsson@transportstyrelsen.se
eller överläkare Sofia Kjellberg Lindgren (finns tillgänglig under veckorna 29, 32, 33, 34), sofia.k.lindgren@transportstyrelsen.se
, eller via vår växel på 0771-503 503.
ST, Anders Bodving och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6134. Vi behöver din ansökan senast den 21 augusti. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
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601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
9976045