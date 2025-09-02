Läkare med inriktning gynekologisk cancer till Kvinnosjukvården
2025-09-02
Vi behöver förstärkning i vårt team inom gynekologisk cancervård och söker dig som vill bli en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp.
Din arbetsplats
Vårt uppdrag är att ge länets befolkning gynekologisk och obstetrisk vård. År 2024 hjälpte vi cirka 2300 barn till världen från graviditetsvecka 28 och vi bedriver en stor mottagnings- och operativ verksamhet inom obstetrik, benign gynekologi, gynonkologi och tumörkirurgi.
Kvinnosjukvårdens verksamhet är huvudsakligen förlagd till Centralsjukhuset i Karlstad men det bedrivs även öppenvård på andra orter i Värmland. Tumörteamets verksamhet bedrivs på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det finns stora möjligheter att anpassa tjänsten utifrån kompetens och intresse. Förutom det dagliga arbetet finns möjlighet att ingå i processgrupper som bygger på medarbetardrivet förbättringsarbete.
Som läkare hos oss vårdar du patienter med gynekologisk cancersjukdom under hela vårdkedjan från diagnos och utredning, genom behandling, rehabilitering och uppföljning till bot eller fortsatt behandling av kronisk cancersjukdom.
På gynekologiska onkologimottagningen arbetar vi i team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska med nära samarbete med fysioterapeut, dietist och kurator. Kontinuitet för patienten är prioriterad och uppskattad. Våra kontaktsköterskor har alla cytostatikakörkort och de flesta har onkologiutbildning. Vi samarbetar inom region mellansverige med kvinnoklinikerna och onkologklinikerna på universitetssjukhusen i Örebro och Uppsala dit våra patienter skickas för exempelvis brachybehandling och större kirurgi. Regelbundna multidiciplinära ronder hålls inom regionen där beslut kring behandling tas.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom obstetrik och gynekologi med subspecialisering inom gynekologisk tumörkirurgi. Du arbetar självständigt, har helhetssyn i patientens vård och bidrar till god samverkan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
