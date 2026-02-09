Läkare konsult söks till uppdrag inom primärvården, Doktor.se
2026-02-09
Om uppdraget
Doktor.se Rimbo söker en erfaren legitimerad läkare för ett tidsbegränsat uppdrag under vecka 10-16, 2026. Uppdraget är på 100% utan möjlighet till förlängning. Arbetet sker på plats i Rimbo - distansarbete förekommer inte.
Som legitimerad läkare på vårdcentralen möter du listade patienter vid fysiska besök. Arbetet omfattar sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården, både planerade och akuta ärenden, för patienter i alla åldrar. Arbetsuppgifterna inkluderar mottagningsarbete, medicinska bedömningar och sjukvårdsrådgivning.
Uppdragsinformation
Period: 2 mars 2026 - 17 april 2026
Arbetstid: Måndag-fredag, 40 timmar/vecka
Placering: Rimbo, Sverige
Introduktion: Enligt överenskommelse

Publicringsdatum: 2026-02-09

Kvalifikationer
Skallkrav:
Legitimerad läkare med svensk yrkeslegitimation
Uppdaterat CV på svenska
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
Börkrav:
God erfarenhet av arbete inom primärvård
Erfarenhet av journalsystemet Take Care
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Pensionsförmåner och försäkringar
Flexibla arbetstider
Möjlighet till kompetensutveckling
Dedikerad kontaktperson för stödSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
Tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
