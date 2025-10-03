Läkare, kärlkirurgi Kärl- thoraxkliniken USÖ

2025-10-03


Specialistläkare i kärlkirurgi | Uppdrag på Kärl- och thoraxkliniken, USÖ
Plats: Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), Region Örebro län
Specialitet: Kärlkirurgi
Omfattning: 105 timmar 30 minuter (37 h ordinarie tid + 68 h beredskap)
Period: 16 november - 23 november 2025 (v.46-47)
Antal konsulter: 1
Sista svarsdatum: 8 oktober 2025

Om uppdraget
Klinavo söker en erfaren specialistläkare inom kärlkirurgi för uppdrag på Kärl- och thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.
Uppdraget innebär avancerad kärlkirurgi med endovaskulär inriktning, inklusive jourarbete. Konsulten kommer att tjänstgöra som bakjour samt självständig endovaskulär operatör.
Arbetstider:
Måndag, onsdag, torsdag: 07.30-16.30
Tisdag: 07.30-17.30
Fredag: 07.30-11.30
Beredskap utöver ordinarie arbetstid

Journalsystem & teknik:
Klinisk portal
Philips hybridlab

Publiceringsdatum
2025-10-03

Kvalifikationer
Svensk legitimation och specialistbevis i kärlkirurgi
SITHS-kort (tillitsnivå 3)
Genomförd S-HLR vuxen (ej äldre än 12 månader, intyg krävs)
Ej anställd i Region Örebro län de senaste 12 månaderna
Minst två chefsreferenser
Uppdaterat CV

Meriterande
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic

Praktisk information
Arbetsplats: Kärl- och thoraxkliniken, USÖ, Örebro
Introduktion: ca 2 timmar
Omdisponeringsavstånd: 50 km

Så ansöker du
Skicka in ditt CV, legitimation, specialistbevis, HLR-intyg, IVO/HOSP-utdrag samt referenser till:
rekrytering@klinavo.se
Sista svarsdatum är 8 oktober 2025, och tilldelning sker senast 13 oktober 2025.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@klinavo.se

Arbetsgivare
Klinavo AB (org.nr 559289-9933)

Jobbnummer
9539144

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klinavo AB: