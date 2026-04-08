Läkare inom gynekologi till Min Doktors Digitala tjänst (konsult)
Vill du arbeta med den senaste tekniken, minska din administrativa börda och fokusera mer på kontakt med kvinnorna? Vill du ha friheten att bestämma när och varifrån du arbetar? Då är du varmt välkommen till oss!
Om Min Doktor
Min Doktor var Sveriges första digitala vårdgivare och grundades 2013 av en läkare med visionen att göra sjukvården både mer tillgänglig och kvalitativ. Vår verksamhet kombinerar hög medicinsk kvalitet med patientsäkerhet och teknisk effektivisering på ett unikt sätt. Hos oss står patienten och vårdpersonalen i centrum, och vi har skapat digitala vårdsystem som ger stöd i både behandling och administration.
Vi är en modern vårdgivare som erbjuder hälso- och sjukvård med hjälp av innovativa, digitala verktyg och metoder. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, uppskattning för din insats och en möjlighet att bidra till framtidens gynekologi inom primärvård. Tillsammans med ett fantastiskt team och nöjda patienter är vi en organisation i ständig utveckling, där du har möjlighet att påverka och forma ditt arbete.
Att arbeta som läkare hos Min Doktor
Som läkare hos Min Doktor får du möjlighet att arbeta brett inom delar av den gynekologi som faller inom primärvårdens ramar och som är möjlig att ge digitalt. Det kan röra sig om antikonceptionsbehandling, där barnmorskors förskrivningsrätt inte räcker till, och andra områden inom kvinnohälsan, till exempel klimakteriet samt olika typer av graviditets-, underlivs- och premenstruella besvär. Du möter patienter via chat samt har möjlighet att använda telefon, bilder eller video beroende på vad som passar bäst för en optimal bedömning. Du kan arbeta över den teknik som passar dig bäst - mobil, surfplatta eller dator - och vårt journalsystem är utvecklat för att förenkla administrationen och säkerställa hög vårdkvalitet, vilket ger dig mer tid att fokusera på kvinnorna.
Fördelar med att arbeta hos Min Doktor
Möjlighet till kontinuerlig personlig och professionell utveckling
Arbeta med allt som är digitalt möjligt inom området "primärvårds- gynekologi"
Tillgång till ett internt nätverk av läkarkollegor inom ett 20-tal specialistområden
Minimalt administrativt arbete - över 90 % av din arbetstid fokuseras på patientkontakt
Flexibilitet att själv bestämma när och var du vill arbeta, exempelvis utanför din ordinarie tjänst och utanför Sveriges gränser
Delta aktivt i utformningen av framtidens primärvård i Sverige
Kompetenser och krav:
Specialistläkare inom gynekolog eller ST läkare inom gynekologi som fullgjort minst 50% av utbildningen
Flytande i svenska i både tal och skrift, motsvarande nivå C2
Intresse för teknik och nya arbetsmetoder
Nyfiken, gärna med goda referenser, på att möta kvinnor digitalt
Vilja och möjlighet att arbeta kontinuerligt med vår tjänst motsvarande cirka 100 patientärenden i månaden eller totalt 1200 ärenden under ett år.
Eget företag registrerat för F-skatt
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även sjuksköterskeledda fysiska vård- och vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi, samt en vårdcentral i Nyköping. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Arbetsgivare MD International AB (publ)
https://jobb.mindoktor.se
Norra Vallgatan 64
)
211 22 MALMÖ
