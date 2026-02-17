Läkare inom allmänmedicin - uppdrag Falun

Palmelind Konsult AB / Läkarjobb / Falun
2026-02-17


Läkare inom allmänmedicin - uppdrag 2026

Om Magnifiq
Magnifiq är ett bemanningsföretag inom vården med kontor i Umeå och konsulter över hela Sverige. Vi brinner för att matcha kompetenta läkare och sjuksköterskor med uppdrag som passar deras erfarenhet och intressen. Hos oss får du stöd, flexibilitet och en trygg bemanningsprocess.

Om uppdraget
Vi söker nu en läkare inom allmänmedicin till ett uppdrag under våren 2026. Uppdraget passar dig som vill arbeta inom primärvården och samtidigt ha möjlighet till variation och flexibilitet.

Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare med några års erfarenhet inom allmänmedicin
Är trygg i din yrkesroll
Vill arbeta under vår och/eller sommar 2026

Så här gör du:
Hör av dig till oss med ditt CV och dina önskemål, så berättar vi mer om uppdraget och ser om det är rätt match för dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@magnifiq.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Palmelind Konsult AB (org.nr 556891-0235), https://www.magnifiq.nu/

Arbetsplats
Magnifiq Kompetens

Jobbnummer
9746622

