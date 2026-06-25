Läkare eller sjuksköterska för botox filler

Luxybelle Clinic söker sjuksköterska eller läkare som vill lära sig estetiska injektioner, botox och fillers. Vi söker dig som: Har relevant medicinsk utbildning (legitimerad sjuksköterska eller läkare) Är villig att lära sig hantera estetiska injektioner. Är noggrann, professionell och brinner för estetik Har ett öga för detaljer och kundens naturliga skönhet
Vi erbjuder: Kostnadsfri utbildning. En modern och trivsam arbetsplats Flexibla arbetstider Möjlighet att arbeta med högkvalitativa produkter och tekniker Ett härligt team med passion för skönhet