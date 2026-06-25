Läkare eller sjuksköterska för botox filler

LuxyBelle Clinic AB / Sjuksköterskejobb / Solna
2026-06-25


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Luxybelle Clinic söker sjuksköterska eller läkare som vill lära sig estetiska injektioner, botox och fillers.
Vi söker dig som:
Har relevant medicinsk utbildning (legitimerad sjuksköterska eller läkare)
Är villig att lära sig hantera estetiska injektioner.
Är noggrann, professionell och brinner för estetik
Har ett öga för detaljer och kundens naturliga skönhet

Vi erbjuder:
Kostnadsfri utbildning.
En modern och trivsam arbetsplats
Flexibla arbetstider
Möjlighet att arbeta med högkvalitativa produkter och tekniker
Ett härligt team med passion för skönhet

Låter detta som något för dig? Skicka gärna din ansökan eller frågor till:
bjorn.thelin@gmail.com

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
E-post: bjorn.thelin@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
LuxyBelle Clinic AB (org.nr 559337-0918)
Drottnings Kristinas Esplanad 55 (visa karta)
169 71  SOLNA

Kontakt
Björn Thelin
bjorn.thelin@gmail.com
0702287320

Jobbnummer
9978055

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