Läkare allmänspecialist till Närvården Sala Väsby
Region Västmanland / Läkarjobb / Sala Visa alla läkarjobb i Sala
2026-02-10
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Sala
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vi är en vårdcentral som stadigt växer med listade patienter och vi behöver då fler allmänspecialister till vårt team! Är du allmänspecialist som söker nya utmaningar och vill bli en viktig och långsiktig del i vårt fortsatta arbete? Då är du välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som allmänspecialist hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst fokuseras kring patientarbetet på vårdcentralen men även arbete mot BVC och särskilda boenden kan vara aktuellt. Arbetsdagarna är varierande och i mötet med patienter arbetar du både självständigt och i team med övriga professioner på vårdcentralen. Vi värdesätter det goda samarbetet på vårdcentralen och värnar om medarbetares arbetsmiljö. Förbättringsarbete för hela vårdcentralen ingår som en viktig del i det dagliga arbetet för att möta kommande utmaningar framöver med en personcentrerad vård och ett utökat uppdrag inom primärvården.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna och Vårdcentralernas Jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en tjänstemannastyrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Sala Väsby är en av vårdcentralerna som ingår i Närvården Västmanland och är en väl inarbetad vårdcentral med stort framåttänk. Vårdcentralen ingår i en ny vårdbyggnad där även Sala närsjukhus och flera andra kliniker ingår. Vi ansvarar för drygt 13 100 listade patienter och vår enhet omfattar mottagning hos läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, kuratorer samt barn- och mödrahälsovård. Vi har även en filialmottagning i Västerfärnebo som är öppen några dagar i veckan. Vårdcentralen ligger nära tåg- och busstation samt har gratis parkering för personal i anslutning till arbetsplatsen.
Vi erbjuder bra villkor och goda arbetsförhållanden på en trivsam arbetsplats i nya fräscha lokaler.
Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla. Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Du som söker är erfaren specialistläkare inom allmänmedicin som arbetat några år inom primärvård. Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som har mycket driv, är kommunikativ och positiv till ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga och ser möjligheter i förändringar. Du är trygg i din roll och kan leda och engagera andra. Du är empatisk och drivs av en vilja att hjälpa och möta behoven, du ser individen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Läkarföreningen
Andreas Mårdnäs andreas.mardnas@regionvastmanland.se Jobbnummer
9733043