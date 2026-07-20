Läkare allmänspecialist till Närvården Herrgärdet
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-07-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi två nya medarbetare till vår läkargrupp som är under förändring. Vare sig du är erfaren allmänspecialist eller nyligen klar med din specialistutbildning är du välkommen med din ansökan! Kanske är det just du som blir vår nya kollega! Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som allmänspecialist hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst fokuseras kring patientarbetet på vårdcentralen men även arbete mot BVC, särskilt boende eller korttidsboende kan vara aktuellt. Arbetsdagarna är varierande och i mötet med patienter arbetar du både självständigt och i team med övriga professioner på vårdcentralen. Förbättringsarbete för hela vårdcentralen ingår som en viktig del i det dagliga arbetet och du som medarbetare har möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna samt vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Verksamheten samlas under namnet Närvården Västmanland och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ primärvård i hela länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Herrgärdet är en väl inarbetad mottagning i centrum av Västerås. Vi ansvarar för cirka 12 500 listade patienter och vår mottagning omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi- och arbetsterapiverksamhet samt kurator och dietist.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, ha en bra arbetsmiljö och utvecklas med oss på Närvården Herrgärdet och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla. Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Du som söker är specialistläkare inom allmänmedicin. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och gärna erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Du har en personlig mognad som innebär att du är stabil och trygg i din yrkesroll och möter patienter och kollegor med respekt och lyhördhet. Du ska ha lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter då allt kan hända på en vårdcentral. God förmåga att samarbeta och kommunicera med andra är av stor betydelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter engagemang samt ett positivt förhållningssätt i arbetet.
Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
722 14 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Tf Verksamheschef
Petra Elmqvist Melin petra.elmqvist.melin@regionvastmanland.se +4621174762 Jobbnummer
10006462