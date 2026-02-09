Läkare allmänspecialist till Närvården Hallstahammar-Kolbäck och Kolsva
Region Västmanland / Läkarjobb / Köping Visa alla läkarjobb i Köping
2026-02-09
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en erfaren allmänspecialist, du söker nya utmaningar i ditt arbete och kanske kan vi matcha varandra!
Närvårdens vårdcentraler provar nya arbetssätt för att anpassa vården och utveckla framtidens primärvård och just nu behöver vi stärka upp med nya kollegor till våra läkargrupper i Kolsva och Hallstahammar-Kolbäck. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som allmänspecialist kommer dina arbetsuppgifter röra alla förekommande faser i livet. Du kommer att arbeta både individuellt och tillsammans i team. Du kommer att vara delaktig kring förbättringsarbeten som pågår på vårdcentralen och internutbildning till medarbetare och kollegor ser vi som en naturlig del i uppdraget. Vi driver arbetet tillsammans och det är viktigt att du är flexibel och driven för att hjälpa oss att möta kommande utmaningar framöver med en personcentrerad vård och ett utökat uppdrag inom primärvården.
Nyfiken på mer?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsterna.
Om arbetsplatserna
De 11 regiondrivna vårdcentralerna och Vårdcentralernas Jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en tjänstemannastyrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Kolsva ansvarar för drygt 4500 listade patienter och enheten omfattar läkar- och sköterskemottagning, samtalsmottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabiliteringsenhet. Hälsocenter, som lägger fokus på hälsovanor för våra patienter, är en viktig resurs och finns på plats på vårdcentralen cirka en gång i veckan. Vårdcentralen har ett gott rykte, toppar patientenkäter flera år i rad, uppvisar fina arbetsmiljöenkäter och har låg personalomsättning.
Närvården Hallstahammar-Kolbäck ansvarar för drygt 12400 listade patienter och enheten omfattar läkar- och sköterskemottagning, samtalsmottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabiliterings-enhet. Vi har en filial i Kolbäck som är öppen tre dagar i veckan. En mix av olika specialiteter gör att vi har en bredd på vårdcentralen som uppskattas av såväl patienter som medarbetare. Vi är i en spännande utvecklingsfas där våra utbildningsläkare tillsammans med våra specialister är en naturlig del i utvecklingen. Vi siktar även på att få fler utbildningsläkare under 2026.
Förmåner
Närvården vill att alla våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra villkor på trivsamma arbetsplatser. Vi erbjuder också möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar. Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla. Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som är allmänspecialist och som söker nya utmaningar. Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift och du har gärna erfarenhet av journalsystemet Cosmic som vi använder i vårt dagliga arbete.
För att lyckas i rollen som allmänspecialist hos oss tror vi att du har dessa personliga egenskaper; personlig mognad, samarbetsförmåga, flexibel och kommunikativ. Du är utvecklingsbenägen och vågar som vi, tänka nytt och ser möjligheter i förändringar.
Anställningsvillkor
1 tjänst Kolsva vårdcentral och 1 tjänst Hallstahammar-Kolbäck. Tillsvidareanställningar på heltid, annan tjänstgöringsgrad går att diskutera vid intervju med respektive verksamhetschef.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef Kolsva
Carin Hjulström carin.hjulstrom@regionvastmanland.se 021-17 69 10 Jobbnummer
9730224