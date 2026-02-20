Läkare - Flexibla arbetstider och digitalt arbete på distans - Deltid
2026-02-20
Vill du vara med och utveckla framtidens vård för personer med övervikt/obesitas?
Velora är en digital specialistklinik för behandling av övervikt/obesitas med mål är att ingen ska behöva vara fast i ofrivillig övervikt. Med en kombination av modern forskning, teknik och ett holistiskt synsätt är vi på god väg. Vi söker nu dig som är Läkare till vårt växande team.
Utöver möjligheten att verkligen göra skillnad för en eftersatt patientgrupp erbjuder vi både möjlighet till arbete på distans och flexibla arbetstider. Vi tror på att nöjd personal är nyckeln till nöjda patienter. Veloras arbetsklimat präglas av framåtanda, arbetsglädje och gemenskap. Vi brinner för det vi gör och har stor yrkesstolthet kring den vård vi bedriver.
Vem du är
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har lätt för att kommunicera med förtroende och tydlighet med patienter och kollegor. Vi sätter stor vikt på personlig lämplighet och för arbetet krävs det att du är strukturerad, ansvarstagande och serviceminded. Vi har som mål och arbetar hårt med att erbjuda sjukvårdens bästa patientbemötande, för det behövs ett growth mindset och god självkännedom. Patientarbetet sker digitalt via video och chatt. För rätt kandidat kommer det även finnas goda möjligheter till att utvecklas inom bolaget och ta mer ledande positioner.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Du innehar svensk läkarlegitimation
Du trivs med att arbeta med digitala verktyg
Du drivs av att vara med och forma framtidens digitala vård
Du är flytande i svenska, både i tal och skrift
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter
Meriterande
Tidigare arbete med personer med övervikt/obesitas och intresse för denna patientgrupp
Specialistläkare inom relevant specialitet (tex. internmedicin)
Tidigare arbete med digital vård
Tidigare arbete inom privat vård
Vi erbjuder
Dig en möjlighet att få vara och utveckla framtidens sjukvård på riktigt
Arbete på distans och flexibla arbetstider
Delta i ett dynamiskt team av kompetenta och drivna människor i en stimulerande arbetsmiljö
Någon som på riktigt lyssnar och inser värdet i dina utvecklingsförslag
Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
